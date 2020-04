5 sfaturi daca vrei sa-ti construiesti o cariera medicala in strainatate

Indiferent ca motivele sunt de natura financiara, din dorinta de a lucra cu echipamente de ultima generatie, ori vrei pur si simplu o schimbare din punct de vedere profesional, urmeaza sfaturile de mai jos pentru a te bucura de o tranzitie si o acomodare usoara.Ca medic ori asistent medical, comunicarea cu pacientii este esentiala. In plus, trebuie sa stii denumirile instrumentelor medicale si sa poti purta un dialog cu ceilalti colegi.Daca, de exemplu, iti doresti sa profesezi in Germania, este necesar sa vorbesti limba germana.Chiar daca nu cunosti limba, te poti inscrie la cursuri specializate pentru personal medical, cum sunt cele oferite gratuit de desvea.ro Aceste cursuri intensive se desfasoara pe o perioada de cateva luni, dupa care vei fi capabil sa treci fara probleme examenul medical de limbaj de specialitate.Pentru a lucra pe postul de medic intr-o tara straina, trebuie sa obtii o licenta de practicare a acestei meserii.Intereseaza-te cu privire la procesul de recunoastere si de obtinere a licentei.Poti face acest lucru contactand autoritatile de rigoare din tara respectiva, ori prin intermediul unei companii specializate pe recrutarea si relocarea personalului medical in strainatate.Pentru obtinerea licentei, ti se va cere, cel mai probabil, sa prezinti o serie de documente, sa depui o cerere si sa treci examenul medical de limba straina.Este indicat sa ai un job sau cel putin o oferta de munca stabilita inainte de a parasi tara.Chiar daca vei ajunge acolo si poate iti vei dori sa schimbi clinica ori spitalul in care profesezi, te vei bucura la inceput de stabilitatea de care ai nevoie pana faci transferul catre o alta facilitate medicala.Un alt aspect important de care trebuie sa tii cont este gasirea unei locuinte.Te sfatuim sa te interesezi din timp de piata imobiliara locala din orasul in care vei profesa.Incearca sa alegi un loc potrivit nevoilor tale inca de la inceput, pentru a nu fi nevoit sa te muti dintr-o parte in alta in cautarea unui cartier mai apropiat de spital ori clinica sau a unei chirii mai avantajoase.Este foarte important sa fii familiarizat cu obiceiurile si cultura tarii respective, pentru a decide daca poti sau nu sa te adaptezi si sa locuiesti acolo.Vezi care sunt normele sociale si culturale ale locului si nu uita ca o atitudine respectuoasa este la fel de apreciata indiferent de tara in care te afli.Urmand aceste sfaturi, iti va fi mult mai usor sa iti construiesti cariera si viata in strainatate.