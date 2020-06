Reactii la disponibilizare: ce poti face daca ramai fara job in aceasta perioada

Avand in vedere ca adaptarea caracterizeaza fiintele puternice, cei mai multi au deprins destul de rapid cum trebuie sa actioneze pentru ca viitorul sa nu fie unul care sa genereze grija, nesiguranta si temeri.In articolul care urmeaza, iti prezentam cateva aspecte pe care sa le ai in vedere in perioada imediat urmatoare:Daca si acum alternezi munca de birou cu cea de acasa, ai putea profita de situatie pentru a mai urma cateva cursuri de specialitate, fie ca e vorba de machiaj profesional, marketing, PR, vanzari, limbi straine.De asemenea, fii deschis si sondeaza noua oferta educationala a universitatilor din orasul tau sau din apropierea locului in care locuiesti, precum si acreditarile care pot fi obtinute destul de simplu si care iti garanteaza reconversia profesionala Daca te gandesti in perspectiva, poti chiar sa te interesezi care sunt joburile viitorului si sa te pregatesti din timp pentru vremurile viitoare. Nu mai e un secret pentru nimeni ca tot ceea ce implica IT, tehnologie si marketing online reprezinta domenii de succes, care vor lua si mai multa amploare in cativa ani.Daca, pana acum, nu ai fi luat deloc in considerare perspectiva de a renunta la un job de birou pentru o meserie, poate ar fi bine sa iti reconsideri pozitia.E de preferat sa ai mereu solutii de rezerva si disponibilitatea de adaptare, daca situatia o impune.Daca somajul tau tehnic s-a prelungit sau esti in pericol de a fi disponibilizat si ai absolvit un liceu cu profil alimentar, atunci nu-ti va fi deloc greu sa iti gasesti un job in domeniu.Desigur, pentru o perioada limitata de timp si cu dorinta de a reveni cat mai repede la ceea ce iti place sa faci cu adevarat. Nu iti impune singur bariere de orice fel, lasa deoparte prejudecatile si incepe sa iei in calcul si alte variante decat cele actuale.Potrivit unui raport al Institutului National de Statistica, Romania si Bulgaria sunt tarile europene cu cei mai putini angajati ce lucreaza de acasa.La noi, cel putin, doar aproximativ 20.000 de persoane aveau un job care le permitea sa isi execute sarcinile din confortul propriei locuinte inainte de masurile impuse de autoritati in starea de urgenta.Nu degeaba se spune sa strangi "bani albi pentru zile negre", iar printr-o colaborare remote vei reusi acest lucru, chiar daca eforturile vor fi mai mari.Deja te-ai obisnuit cu telemunca, cu platformele online, grupurile de comunicare si rapoartele de activitate, asa ca nu-ti ramane decat sa iti depui cat mai asiduu CV-ul la edituri, redactii de publicatii nisate, agentii de marketing online, mai ales daca ai expertiza in aceste domenii. Desigur, oferta poate fi mult mai variata, mai ales daca ai o pregatire in domeniul IT sau alta nisa tehnica.