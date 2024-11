Cum va influența rezultatul alegerilor prețurile locuințelor. ”Tendința se va menține spre creștere dacă ies ei”

Piaţa imobiliară din România a înregistrat o creștere de aproximativ 10% în trimestrul al treilea al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Cu toate astea, diferența dintre cerere și ofertă a făcut ca prețurile să crească considerabil în acest an. Într-adevăr, specialiștii au explicat că rezultatele alegerilor prezidențiale vor putea avea un impact asupra prețurilor din imobiliare în 2025, însă, în general, creșterea va fi de maximum 7%.

În anul 2023 și 2024, volumul de credite ipotecare a crescut considerabil, în ciuda faptului că IRCC, indicele după care se calculează dobânda (IRCC), a ajuns la maximul istoric, respectiv 5,99%. Mai mult, numărul proprietăților de vânzare s-a redus cu 25% la nivel național, iar cel al proprietăților de închiriat cu 10%, spun experții. Despre următorul an, Valentin Bucheru, specialist în domeniul imobiliar, prevede o tendință de creștere a prețurilor în sectorul imobiliar și nu numai, mai ales dacă PSD se va clasa pe primul loc.

”Tendința de creștere se va menține, cu mică rezervă, în ideea să nu apară o impozitare agresivă, cu o modificare agresivă de taxe. Atunci este posibil să apară ori o mică corecție, ori o stagnare. Eu nu văd să fie influențată piața de vreun partid, singurul moment în care piața s-ar putea să fie influențată este dacă cumva se va face o majoritate inclusă în AUR sau AUR va avea un scor foarte mare. În rest, dacă va ieși PSD pe primul loc și va face mai departe un Guvern cu PNL, tendința, în principiu, se menține spre creștere, însă va fi o creștere mai temperată decât anul acesta. Eu mai mult de o creștere cu 5-7% anul următor eu nu văd sincer”, a declarat Valentin Bucheru, agent imobiliar, pentru Ziare.com.

Ads

De asemenea, acesta a explicat că cel mai probabil, în anul 2025, vom avea parte de o impozitare destul de agresivă, ceea ce ar duce la schimbări majore în piața imobiliară.

”În cazul în care va apărea o politică fiscală neprietenoasă cu mediul de afaceri și la fel și cu taxarea, cu siguranță va stagna sau va exista o mică corecție cu 1, 2, 3%, asta în cazul în care va ieși PNL-PSD și vor reveni anul viitor cu o politică de impozitare destul de agresivă. Adică vă dau un exemplu, un impozit de 16% pe dividende, care este vehiculat acum. Va fi o presiune foarte mare pe antreprenori sau creșterea impozitului pe venit de la 10 la 80%, adică o dublare, ceea ce ar însemna clar că va exista o stagnare sau chiar o scădere pe imobiliare. În funcție de politicile fiscale, este posibil să crească din nou inflația. Dacă se va majora TVA-ul, va crește inflația și într-un fel sau altul cresc și dobânzile, iar acest lucru va duce la creșteri în imobiliare. Acesta este un cerc vicios care se va vedea direct în prețuri, pentru că tendința actuală de creștere a pieței este pe fondul creșterii dobânzilor”, a adăugat specialistul.

Ads

Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Unde se vor muta românii

Totodată, acesta a explicat că românii care își propun să-și cumpere o locuință o vor face indiferent de fluctuațiile de preț, deoarece nu vor aștepta neapărat cel mai bun moment, însă, cei care vor să investească vor fi atenți la oportunități, deoarece nu își permit să cadă în capcane.

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară, urmat de Brașov și București. Cu toate astea, specialiștii consideră că în Capitală vor fi atrași cei mai mulți români, din cauza oportunităților oferite din punct de vedere al locuințelor, dar și a locurilor de muncă.

”Randamentele au început să scadă destul de mult pe imobiliare, raportându-ne la prețurile actuale din piață. În principiu, rămâne o variantă sigură de investiție, iar românilor le place această variantă de investiție, dar dacă va crește impozitarea, cu siguranță prețul pe astfel de investiții va scădea. Cu siguranță, prețurile mari rămân în Cluj și pe locul 2 o să fie București, unde eu cred că există un potențial mare de creștere și, la fel, va atrage foarte mulți oameni. Pe lângă cele două, atractive sunt și Brașov, Timișoara, Iași și Sibiu,” a menționat agentul.

Ads

Ce decident ar putea face o schimbare reală în domeniul economic

Întrebat despre candidatul de la prezidențiale care ar putea aduce o schimbare importantă în domeniul economic din țară, agentul imobiliar a spus că e sceptic, având în vedere că România încheie anul 2024 cu un deficit bugetar enorm, de 7,9% din PIB, conform metodologiei ESA (Planul bugetar-structural). Așadar, acest lucru va atrage după sine niște măsuri în consecință pentru a ajusta această traiectorie.

”Nu cred că ar dori nimeni să facă o schimbare reală în domeniul economic. Vor trebui să ia măsuri forțați de împrejurări pentru a regla deficitul bugetar. În funcție de măsurile pe care le vor lua, acolo se vor vedea. Părerea mea este că, sigur, vor fi creșteri de taxe, acum sperăm să nu fie foarte mari, indiferent de cine va ieși, exceptând un candidat populist, care probabil în primul an nu va face nimic, dar în al doilea an tot va trebui să facă. Nu mai putem funcționa cu acest deficit bugetar, este evident. Creșterea economică deja este mică anul acesta, probabil și anul viitor în continuare se menține o creștere economică de sub 1% și sunt riscuri să ne îndreptăm spre cheltuieli care ne-ar duce la deficitul bugetar de peste 10%. Speranța mea este că vom mai beneficia puțin de dezvoltarea infrastructurii, dar nu știu dacă neapărat anul viitor, probabil într-un an, doi. Vedem și în ce măsură Uniunea Europeană va pune în aplicare toate planurile de creștere a producției interne,” a concluzionat Valentin Bucheru.

Ads

Cum va arăta piața imobiliară în 2025

Sustenabilitatea va deveni punctul forte în acest domeniu. Așadar, anul următor vor apărea mai multe construcții ecologice și eficiente energetic, dar și locuințe inteligente, scrie apix.ro. Specialiștii vorbesc inclusiv de locuințe care includ spații pentru munca de acasă, cât și crearea de spații comune, cum ar fi grădini, zone de recreere și centre de fitness.

...citeste mai departe despre "Cum va influența rezultatul alegerilor prețurile locuințelor. ”Tendința se va menține spre creștere dacă ies ei”" pe Ziare.com

Ads