Locuințele vacante, o problemă pentru Comisia Europeană! România apare pe listă

România nu se află pe lista țărilor UE cu cele mai mari creșteri de prețuri ale locuințelor în perioada 2014-2024.

Un raport întocmit de Comisia Europeană arată că turismul, criza din sectorul construcțiilor, birocrația privind emiterea autorizațiilor de construire și proprietățile vacante se constituie în factori care au condus la o supraevaluare a locuințelor în anumite țări europene.

Între acești factori care să perturbe piața imobiliară, țara noastră apare doar pe lista țărilor cu un număr mare de proprietăți vacante.

Locuințele s-au scumpit și cu peste 200% în unele țări

Un raport al Comisiei Europene publicat recent arată că prețurile locuințelor din Portugalia sunt printre cele mai ridicate din Europa, principalii factori fiind turismul și criza din sectorul construcțiilor, arată Risco.ro, citând Euronews.

Prețurile locuințelor au crescut dramatic în UE în ultimii zece ani, iar Portugalia se află pe lista țărilor în care proprietățile sunt cel mai supraevaluate.

Între 2014 și 2024, prețurile locuințelor în UE au crescut în medie cu 50%, ”dar în Ungaria, Lituania, Cehia, Portugalia, Estonia, Bulgaria și Polonia, creșterea prețurilor nominale ale locuințelor a depășit 200%”, se arată în raport.

Printre motivele care stau la baza stării actuale a locuințelor în UE se numără ratele dobânzilor mai mari, cererea de locuințe din partea familiilor mai înstărite și a investitorilor, creșterea chiriilor pe termen scurt și lipsa construcțiilor noi.

Cercetătorii au estimat că aprecierea prețurilor locuințelor peste valoarea lor reală medie este mai pronunțată în Portugalia.

”Se estimează că prețurile sunt supraevaluate cu aproximativ 35% în Portugalia, care este singura țară în care supraevaluarea a crescut semnificativ până în 2024.”, susține raportul citat, care arată că numărul tot mai mare de închirieri pe termen scurt în zonele turistice este strâns legată de creșterea prețurilor locuințelor și ale chiriilor.

Iar afacerile înfloritoare ale platformelor de home-sharing, cum ar fi Airbnb, au perturbat piața imobiliară tradițională, deoarece au contribuit la scăderea ofertei de închirieri pe termen lung.

Aceasta este o problemă și în țări precum Spania, unde turismul excesiv aduce perturbări în orașele mari precum Barcelona.

Proprietățile vacante, ”o provocare”

Numărul incalculabil de proprietăți vacante restricționează, de asemenea, disponibilitatea locuințelor în Portugalia.

Raportul a menționat: ”Problema proprietăților vacante reprezintă o provocare semnificativă în întreaga UE, aproximativ una din șase proprietăți fiind estimată a fi vacantă în Europa.”

Și încă o dată, Portugalia apare în fruntea listei țărilor cu cele mai multe proprietăți vacante, alături de Bulgaria, România, Malta, Cipru și Ungaria.

Iar problemele legate de emiterea autorizațiilor de construire limitează creșterea necesară a fondului locativ public.

În țări precum Portugalia, Croația, Spania și Grecia, ”autorizațiile de construire sunt aproape de minimele istorice”, potrivit raportului.

