"In 2010, sa ne legam cu totii centurile!"

"Ma astept in 2010 la o contractie a mediului de afaceri privat cu 20-25%, la un deficit bugetar mult mai mare decat cel prognozat, la o adancire a Romaniei fara precedent in datorie externa. Cu siguranta, nu vom trece acest an fara un ajutor de urgenta din partea UE, dincolo de ce s-a negociat pana acum" spune analistul politic Bogdan Chirieac, intr-un interviu acordat Bloombiz.ro

Sfarsitul crizei mondiale nu va aduce si sfarsitul crizei din Romania, este o fraza pe care o auzim tot mai des. Care credeti ca sunt principalele motive?

Principalul motiv este ca nu va fi nici un sfarsit al crizei mondiale. Cine vorbeste in acest mod are un interes politic.

Ganditi-va ca si in Germania, in luna august se vorbea despre iesirea din criza. In septembrie au fost alegeri, in decembrie, sistemul bancar german acuza o pierdere generalizata de 80 de miliarde de euro.

Fundamental, modelul economic liberal, asa cum il stiam noi, nu mai are resurse. Pana cand nu se va inlocui acest model cu altceva, nu vom iesi din criza.

Romania e pe nicaieri. Pe tot parcursul lui 2009, guvernul Romaniei nu a avut nici un fel de initiative de iesire din criza.

In schimb, acest guvern a utilizat ultima resursa pe care o mai avea Romania. Romania nu mai are petrol, nu mai are comunicatii, nu mai are gaz metan, sarea si marmura sunt date si ele.

Ads

Cu toate acestea, mai avea o resursa: un grad de indatorare mai redus.

Dupa 2009, Romania s-a indatorat foarte mult.

Acest lucru ne va obliga pe 2010 sa ne indatoram si mai mult. Ca urmare, nici aceasta resursa nu va mai merge in interesul Romaniei.

Cu alte cuvinte, Romania iese din criza cand si cum o da Domnul. Ma indoiesc ca daca primul guvern Boc, al doilea, al treilea nu au avut nici un fel de initiativa de a iesi din criza, guvernul 4 Boc va face minuni. Ma indoiesc.

Analistul Liviu Voinea scris in ultima sa carte ca tari precum Romania, Ungaria, Bulgaria au o criza de supra-consum, spre deosebire de tarile din vest care au criza de supra-productie. Ce parere aveti?

Corect, fiindca noi suntem o piata de desfacere, iar statele capitaliste care au criza de supra-productie nu mai au piata.

20 de ani dupa prabusirea comunismului, noi am fost o piata excelenta, Europa de Est, Rusia, inghiteam masinile Renault, Peugeot, Audi.

Ads

Poti produce 2 milioane de automobile Renault. Problema este ca nu mai ai unde sa le vinzi si vinzi numai 500 dintre ele.



Restul, trebuie sa inchizi si sa delocalizezi, sa te duci in state precum Romania unde costurile de productie sunt sensibil mai mici.

Problema este ca din nou nu ai unde sa vinzi.

Domnul Sarkozy protejeaza industria cu mana armata, incalcand toate tratatele de formare ale UE.

El spune: “va dau bani de la bugetul Frantei, nu delocalizati nici o fabrica. Dati de munca muncitorilor francezi”. Asta e o strategie care merge din punct de vedere politic. Din punct de vedere economic, nu va tine foarte mult.

Statisticile imobiliare arata ca declinul pieteti imobiliare va dura atat cat a durat si boomul. Ce parere aveti?

Era absurd ca un apartament in Romania sa coste 8-10.000 de euro pe metru patrat, cam cat la Paris. Piata imobiliara din Romania se va alinia situatiei economice din tara.

Ads

Asa cum nimeni nu poate sa spuna exact cand vom iesi din criza, cand vom atinge din nou nivelul din 2008, nimeni nu va putea spune daca se va umfla din nou balonul imobiliar.

Va dau un exemplu. Banca Centrala a Germaniei a anuntat ca nivelul din 2008 va fi atins in 2013. Abia atunci, dupa 5 ani, vor ajunge la nivelul din 2008.

E ridicol sa credem ca Romania va iesi din criza inaintea Germaniei.

Ca urmare, piata imobiliara care s-a umflat, in special in Bucuresti, la un ritm de crestere de 35%/an, nu va mai atinge niciodata acele valori uriase care au fost. Tineai terenul si, de la o zi la alta valoarea sa crestea, fiind mai scump decat in Paris sau decat in News York.

Sunt 200 de industrii care concura la construirea unui apartament sau a unei case. Din nefericire, nivelul pietei nu va mai fi atins in Romania la nivelul din 2008, probabil decenii de acum incolo, cand banii vor avea alta valoare.

Exista investitii bune in aceasta perioada? Majoritatea analistilor economici spun ca e bine sa investim in aur.

Ads

Este un adevar pe care au mers foarte multi investitori. Din aceasta cauza, pretul aurului a crescut din aprilie anul trecut si pana in decembrie cu 35%, de la 800 uncia pana la aproximativ 1200 uncia.

Aurul, in momentele acestea, este o valoare de refugiu, asa cum este, ne place sau nu, dolarul sau barilul de petrol. Atunci cand bursele au scazut cu 80% la nivel de tranzactionare, a mai ramas putin capital dupa ce au disparut banii virtuali. Acestia unde s-au dus?

Cine are averi considerabile si doreste sa le protejeze fara sa castige, nu poate specula pe bursa in acest moment, aurul este o valoare de refugiu consacrata.

Ce ne asteapta in 2010? Cum va arata economia romaneasca dupa iesirea din criza?

Ma astept in 2010 la o contractie a mediului de afaceri privat cu 20-25%, la un deficit bugetar mult mai mare decat cel prognozat, la o adancire a Romaniei fara precedent in datorie externa.

Cu siguranta, nu vom trece acest an fara un ajutor de urgenta din partea UE, dincolo de ce s-a negociat pana acum.

Ads

Din nefericre, ma astept la mari miscari sociale.

Toate aceste lucruri vor avea ca efect o scadere a nivelului de trai, o innasprire a asperitatilor sociale care oricum existau. Cu alte cuvinte, in 2010 sa ne legam cu totii centurile.

Va mai creste somajul?

Cu siguranta. Somajul este foarte ridicat in Romania. El nu este prins in statistici.

Avem 3 milioane de romani in strainatate despre care nu stim daca lucreaza toti.

In mod matematic, somajul nu are cum sa nu creasca cata vreme nu ai piata, nu ai cum sa vinzi iar ei iti pun niste taxe si impozite aberante pentru a-si alimenta un buget necredibil.

Bugetul e facut pe o crestere economica de 1%.

De unde crestere economica in Romania de astazi? E aberant. In continuare constatam ca sunt doua planuri separate intre realitate si clasa politica.

In pofida crizei, am continuat sa consumam mai mult decat am produs. Ce vor presupune ajustarile pe care trebuie sa le faca guvernul in 2010?

Am consumat mai mult decat am produs fiindca am luat credit.

In 2010, serviciul datoriei externe a Romaniei este de 1 miliard de euro/luna, bani cash. Nu se poate plati in Dacii Logan, nici in produse de patiserie. Trebuie sa ai cash 1 miliard de euro lunar si sa-l trimiti de acolo de unde i-ai luat.

Ma astept ca si consumul sa se subtieze si mai mult in acest an.

In continuare, cine va putea sa ia credit va consuma.

Ce-si propune guvernul prin acest buget, in afara supravietuirii de pe o zi pe alta?

Asa cum am vazut bugetul si declaratiile, guvernul nu-si propune nimic. N-a iesit din logica campaniei electorale, nu am vazut un proiect economic pentru Romania.

Exista si doua concepte diferite. Ambele pot fi valabile dar nu stim pe care se va merge: cel al ministrului de finante, Sebastian Vladescu, care ar vrea sa foloseasca inflatia ca motor al dezvoltarii si cel al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, care tinteste in continuare inflatia.

Amandoua sunt valabile, nu merge sa le amesteci. Nu am vazut pana acum o decizie luata. Se va aproba bugetul si se va rectifica de aici in 2 luni de zile.

Un buget fara prioritati ascunde o lipsa de strategie reala?

Absolut. Nu exista nici o strategie economica reala fiindca nu exista un proiect economic pentru Romania.

Ads