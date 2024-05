Cele mai importante listări și cotații la BVB din 2024. Un jucător important de pe piața de energie a atras aproape 140 de milioane de euro după IPO

Piaţa IPO din România se află în continuă expansiune, chiar dacă Bursa de Valori București (BVB) încă este în spatele multor spații de tranzacționare europene. După o capitalizare de piață a companiilor listate la BVB de 44 miliarde dolari în 2023, în topul listărilor de anul acesta se disting câteva nume, care au reușit deja să vadă fructele ofertelor publice inițiale. Printre acestea Premier Energy a fost cel mai important jucător anul acesta, oferta publică iniţială (IPO) prin care a atras 695 milioane lei (aproape 140 milioane euro) fiind cea mai mare derulată la bursă de o companie antreprenorială, în ultimii 5 ani. Un alt nume important este JT Group Oil, care a anunțat intenția de a realiza o ofertă publică inițială și de a lista acțiunile pe piața AeRO a BVB la finalul lunii mai.

„Piaţa IPO din România continuă să crească, în ciuda unui mediu global dificil pentru listările de acţiuni. Anul 2023, a adus cea mai mare tranzacţie IPO de până acum în România, odată cu listarea cu succes a Hidroelectrica, principalul producător de energie electrică din ţară, care a atras 2,1 miliarde USD în oferta de acţiuni şi a obţinut o capitalizare de piaţă de peste 10 miliarde USD. În plus, oferta Hidroelectrica a fost una dintre cele mai mari IPO-uri europene ale anului şi reprezintă un indiciu clar al încrederii investitorilor în piaţa bursieră din România”, a declarat Iulia Bratu, Partener, Head of Lead Advisory, EY România, pentru Ziarul Financiar la începutul anului.

Anul a început, deci, optimist, cu toate că încă sunt puține piste la orizont care să concureze cu borna Hidroelectrica de anul trecut. Chiar și așa, succesul capitalizării bursiere din 2023 pe plan local a făcut loc mai multor nume în piața de IPO-uri.

Premier Energy se listează la BVB după un IPO care o plasează printre cele mai profitabile tranzacții din ultimii ani

Furnizorul de gaze naturale şi electricitate Premier Energy, la care fondul ceh de investiţii Emma Capital are o deţinere de 71%, a derulat, în perioada 8 – 15 mai, o ofertă publică iniţială prin care a atras 695 milioane lei (aproape 140 milioane euro), fiind cel mai mare IPO derulat la bursă de o companie antreprenorială, în ultimii 5 ani. Preţul ofertei publice iniţiale Premier Energy a fost stabilit la 19,5 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare de piaţă de 2,4 miliarde de lei, respectiv 489,8 milioane de euro, a informat pe 16 mai compania.

În cadrul ofertei care a precedat IPO-ul, în perioda 8-15 mai, au fost vândute un număr de 35,9 milioane de acţiuni, dintre care 25 de milioane de acţiuni nou emise, 6,25 milioane de acţiuni vândute de unicul acţionar şi 4,7 milioane de acţiuni supraalocate. Investitorii de retail au avut alocată o tranşă de 20% din ofertă şi, pe durata acesteia, au plasat ordine în valoare de 1,1 miliarde RON pentru ordine ce au însumat 51 de milioane de acţiuni, potrivit sursei.

Pe 28 mai, Premier Energy a debutat la BVB, sub simbolul bursier PE. Potrivit ZF, cu o zi înaintea debutului acţiunilor PE la Bursa de Valori, NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private Pilon II din România, la care 2 milioane de salariaţi români contribuie cu o parte din venitul brut lunar, a anunţat că a intrat în acţionariatul companiei Premier Energy prin intermediul ofertei de listare. Astfel, NN Pensii a raportat o deţinere de circa 7 milioane de acţiuni, echivalentul a 5,56% din companie. La preţul de 19,5 lei pe acţiune la cât a fost închisă ofertă, investiţia NN Pensii este de 136,5 mil. lei, potrivit calculelor realizate de ZF. Aceasta reprezintă 0,29% din cele mai recente active de 46 mld. lei la final de aprilie.

Premier Energy se poziţionează astfel în prezent pe aceeași listă cu nume precum Hidroelectrica (ofertă de 9,3 miliarde de lei), Electrica (1,95 miliarde de lei), Romgaz (1,7 miliarde de lei), Digi (944 milioane de lei).

JT Grup Oil lansează un IPO la finalul lunii mai

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în şedinţa de miercuri, 22 mai 2024, Prospectul pentru oferta publică iniţială de vânzare a 10 milioane de acţiuni în vederea listării JT Grup Oil pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti, piaţa AeRO, se arată într-un comunicat al companiei.

Oferta publică iniţială, de zece zile lucrătoare, va începe pe 28 mai 2024 şi se va derula până la data de 10 iunie 2024, conform sursei. Compania JT Grup Oil va emite 10.000.000 de acţiuni ordinare noi ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de majorare a capitalului social. Valoarea unei acţiuni rezultată în baza raportului de evaluare este de 7,38 lei/acţiune, iar preţul de ofertă la care vor fi tranzacţionate acţiunile este de 6,50 lei per acţiune. Pentru cererile depuse în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, investitorii vor beneficia de o reducere de 16% din preţul de ofertă şi astfel vor putea subscrie la preţul de 5,46 lei/acţiune, potrivit comunicatului titrat de Ziarul Bursa.

Oferta publică este adresată investitorilor instituţionali şi de retail, investiţia minimă fiind de 300 de acţiuni. Alocarea acţiunilor se va face în ordinea subscrierilor, iar în cazul unei suprasubscrieri, metoda de alocare va fi "pro-rata". Prospectul depus de JT Grup Oil, una dintre cele mai importante companii ce activează pe piaţa distribuţiei de carburanţi, poate fi consultat public pe site-ul companiei şi pe website-ul BVB., informează compania. Listarea la BVB va majora capitalul social al JT Grup Oil cu aproximativ 14 milioane de euro, sumă pe care grupul o va investi în noi proiecte şi tehnologii pentru eficientizarea operaţiunilor şi în dezvoltarea şi extinderea gamei de servicii, potrivit companiei.

In prezent, JT Grup Oil S.A. desfasoara operatiuni de distributie de carburanti in zona de Sud-Est a Romaniei cu ajutorul unei flote proprii de 11 cisterne cu o capacitate de pana la 40.000 de litri, dotate cu pompe si indicatoare pentru masurarea cantitatii livrate. Pentru distributia de carburanti in zona de nord a tarii, compania are parteneriate cu reprezentanti ai mediului de business, colaboratori pe termen lung. JT Grup Oil dezvoltă JT Terminal, cel mai nou terminal de produse petroliere lichide de la Marea Neagră. Investiţia în acest proiect se ridică la 25 milioane de euro şi este finanţată integral din trei surse: capital propriu, linie de credit la Unicredit Bank în valoare de 9 milioane de euro şi un grant de infrastructură mare de 11,5 milioane de euro, se mai arată în comunicat.

In ultimii zece ani, profitul companiei a fost de 51 milioane de lei, iar cifra de afaceri din ultimii cinci ani a fost în crestere constanta de la 171 milioane de lei in 2019 la 224 milioane de lei in 2023, potrivit sursei citate.

Purcari, Petrom, Transelectrica, Romgaz, printre cele mai mari creșteri la bursă anul acesta

Pe lângă oferte publice inițiale, Bursa de Valori Bucureşti a atins un nou maxim istoric în şedinţa de tranzacţionare de vineri, 24 mai 2024, după ce indicele de referinţă BET a urcat cu 1,4%, la 17.680,5 puncte, pe fondul aprecierii mai multor acţiuni din componenţa sa.

Cele mai mari creşteri au fost livrate de Purcari (3,5%), OMV Petrom (3,2%), Transelectrica (2,8%), Romgaz (2,4%), MedLife (2,3%), Digi Communications (1,8%), Hidroelectrica (1,3%), Aquila Part Prod (1,3%) şi Banca Transilvania (1,1%). La polul opus, cele mai mari scăderi le-au avut Transport Trade Services (minus 2,5%) şi One United Properties (minus 1,6%). În ultimele zile, acțiunile Romgaz și Digi s-au apropiat de maximele istorice, în timp ce Hidroelectrica și Banca Transilvania au atins noi valori record, de 61,3 miliarde lei și respectiv 24,9 miliarde lei. Acțiunile Hidroelectrica au crescut la 136 lei, cu peste 30% față de prețul final din oferta de listare și aproape 35% față de prețul cu discount, atingând recent un maxim de 135,4 lei pe 9 ianuarie.

Lichiditatea a depășit 91 milioane lei, cu cele mai tranzacționate acțiuni fiind Banca Transilvania (21 milioane lei), Hidroelectrica (11,3 milioane lei) și OMV Petrom (8,9 milioane lei). În ultimele 10 sesiuni, lichiditatea pe acțiuni a depășit 90 milioane lei de cinci ori, relatează ZF. Mai mult, indicele principal BET a avansat cu 3,6% în luna mai, iar randamentul cu dividende este de 5,7%. Indicele BET-TR, care include dividendele, a crescut cu 17,9% de la începutul anului, comparativ cu 13,5% pentru indicele S&P 500 Total Return.

În acest context, grupul BVB a raportat un profit net de 2,96 milioane de lei pentru primul trimestru din 2024, în creştere cu 68%, respectiv 1,2 milioane de lei, faţă de cel consemnat în perioada similară a anului trecut, pe fondul dinamicii pozitive începute în 2023, ulterior listării companiei Hidroelectrica, dar şi al proiectelor derulate, potrivit rezultatelor financiare consolidate publicate la începutul lunii mai.

Profitul operaţional consolidat al Grupului BVB în T1 2024 a ajuns la 2,25 milioane de lei, în creştere cu 132% an/an, nivel direct influenţat de veniturile realizate pe segmentul tranzacţionare, susţinut şi de evoluţia pozitivă a veniturilor segmentelor post-tranzacţionare şi registru.

În timp ce veniturile operationale consolidate au crescut cu 34% sau 4,4 milioane de lei an/an, până la valoarea de 17,25 milioane de lei, creşterea fiind generată, în principal, de evoluţia activităţii de tranzacţionare, cheltuielile operationale consolidate în T1 2024 au atins valoarea de 15 milioane de lei, în creştere cu 26%, având la bază impactul creşterii inflaţiei, al majorării cheltuielilor de personal determinată de aplicarea politicii de remunerare la nivel de Grup, precum şi a cheltuielilor cu servicii terţi şi alte cheltuieli operationale, în urma implementării proiectelor aprobate la nivel de Grup.

La nivelul BVB individual, rezultatele financiare au fost direct influenţate de trendul pozitiv în activitatea de tranzacţionare, care a continuat şi în 2024. Astfel, profitul net a crescut cu 40% în primele trei luni ale anului în curs faţă de perioada similară din 2023, până la valoarea de 2,15 milioane de lei. Totodată, profitul operaţional în primul trimestru din 2024 s-a situat la 2,05 milioane de lei, cu 22% mai mare comparativ cu cel din T1 2023 (1,68 milioane de lei).

Evoluția volumului și valorii tranzacțiilor la BVB este evidentă, însă piața românească mai are de crescut în context european

Cea mai mare valoare a IPO-urilor din România s-a întâmplat în anul 2023 și a avut în prim plan un singur IPO (Hidroelectrica). Anul 2023 deține mai mult de jumătate din valoarea tuturor listărilor noi pe bursă din perioada 2010 – 2023 (55,16% din total listări), arată o analiză efectuată de către economistul Cristian Păun pentru HotNews. Cea mai mare parte a listărilor noi pe bursa din România s-a produs prin ofertă publică inițială IPO (97,7%) și mai puțin prin plasament privat (2,3%).

Potrivit economistului, deși au fost ani în care nu a avut loc nicio listare nouă pe bursa de valori, cea mai mare parte a listărilor noi pe bursa din România s-a produs prin ofertă publică inițială IPO (97,7%) și mai puțin prin plasament privat (2,3%). Sectoarele dominante în IPO-urile din România sunt: energie regenerabilă, energie, imobiliare, tehnologie, logistică, servicii financiare, agricultură și medical.

„În perioada 2010 – 2023 au avut loc 48 de listări noi de companii pe Bursa de Valori de la București dintre care 15 IPO-uri (pe piața principală) și 33 de listări prin plasament privat. Cel mai mare număr de listări noi a avut loc în anul 2021, practic jumătate din listările noi din perioada analizată s-au întâmplat în acel an. Valoarea medie a listărilor prin IPO a fost de circa 223 milioane Euro / listare în timp ce valoarea medie a listărilor prin plasament privat a fost de 2 milioane Euro / listare.

Din păcate, dacă ne raportăm însă la nivelul IPO-urilor de pe piața europeană, valorile sunt încă departe de așteptări pentru ce ar trebui să însemne o piață dezvoltată, de nivelul OCDE sau MSCI. De exemplu, în 2021 (anul cu numărul maxim de listări) ponderea listărilor noi prin IPO în total IPO-uri la nivelul UE a fost de doar 0,25% (valoric) și în 2022 de doar 0.03%”, a punctat economistul.

