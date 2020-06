Ce greseli sa eviti cand te tunzi singur acasa

Nu astepta prea mult

Nu te grabi

Nu urca prea sus

Nu face o trecere prea brusca

Nu desena linii

Daca crezi ca e ok, e o iluzie, uita de varianta asta. Mai bine te-ai concentra pe cum sa manuiesti corect aparatul de tuns, care este mult mai sigur, dar prezinta si el niste riscuri minore. Le discutam mai departe in detaliu, ca sa obtii o tunsoare cat de cat decenta la tine acasa.Cand ai mult par de tuns, ai mult loc pentru greseli. In general, un par lung este o provocare si pentru frizerii cu experienta. Regula numarul 1 in ingrijirea podoabei capilare acasa este sa nu lasi timpul sa treaca.Mai bine iei cate jumatate de centimetru odata la 2 saptamani, decat sa te razboiesti cu pletele rebele. Pentru ca, dupa mai mult de o luna de la ultima vizita la salon, va fi mult mai greu sa urmezi conturul dat de frizerul tau.Planifica, gandeste, masoara de trei ori si taie o data. Nu e o cursa aici. Abordeaza situatia metodic si cu rabdare. Foloseste mai intai capatul cel mai mare al aparatului, care tunde cel mai putin din fire. Daca simti ca nu-i destul, mai scade putin lungimea. Foloseste diversele adancimi ale aparatului progresiv, nu agresiv.Exista tunsori si tunsori. Dar tunsoarea clasica pentru barbati are trei sectiuni: varful, unde parul e mai lung, baza, unde ar trebui sa fie periuta si zona de mijloc, care face tranzitia frumoasa intre cele doua.E ok sa folosesti aparatul indeaproape in partea inferioara, dar ridica masina de tuns pe masura ce urci spre crestet. Evita tendinta de a urma conturul capului in timp ce urci, pentru ca vei obtine o frizura nefireasca.Acea parte de mijloc este, de fapt, cea mai importanta. Pentru ea iti platesti frizerul cat il platesti. Si adevarul este ca nu vei obtine niciodata rezultate la fel de bune acasa. Dar nu e imposibil sa iasa bine.Secretul este sa ajustezi treptat. Schimba capetele masinii de tuns si lungimea parului pe masura ce avansezi de la baza catre varful capului, pentru a trece lin de la parul scurt la cel lung.E o diferenta intre un par ordonat si un par cu forme geometrice. Evita tendinta de a contura unghiuri foarte drepte, in special pe linia gatului. Trebuie sa lasi forma fireasca a parului sa prinda contur.Mai putin chiar e mai bine in situatia asta. Lasa-l sa creasca cum ii vine firesc. Treaba ta este doar sa-l scurtezi, nu sa-l chinui pana ajunge sa semene cu un trapez.