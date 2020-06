Servicii de repatriere decedati de la Kirila Funerar

In ce consta, de fapt, repatrierea unui decedat?

Kirila Funerar - servicii de repatriere decedati in conditii optime

Ce servicii sunt incluse in pachetul de repatriere pus la dispozitie de Kirila Funerar?

Incepand de la numarul redus de persoane ce pot participa la slujba de inmormantare si pana la restrictiile privind zilele in care se poate tine decedatul la biserica pana sa fie condus pe ultimul drum, toate acestea au facut ca evenimentul sa se desfasoare intr-un ritm foarte rapid, fara a mai avea acelasi timp la dispozitie pe care sa il petrecem cu cel decedat.Restrictiile sunt cu atat mai multe atunci cand vine vorba de cei care isi pierd viata pe teritoriul unei alte tari, departe de familie si de locul unde s-au nascut.Si, cum numarul celor decedati de Covid pare sa creasca in mod continuu, mai ales atunci cand se intampla intr-o tara straina, se impune nevoia de servicii profesionale, de la firme specializate in repatrierea decedatilor.Atunci cand un roman isi pierde viata in timp ce se afla intr-o tara straina, iar familia sa doreste ca intreg procesul inmormantarii sa se faca in Romania, este necesar ca decedatul sa fie readus in tara, respectandu-se toate normele in rigoare.Repatriera consta in toate demersurile necesare pentru ca inmormantarea sa aiba loc in tara de origine si anume: transportul decedatului din tara unde si-a pierdut viata si pana in localitatea unde trebuie adus, intocmirea documentatiei care se cere in aceste cazuri si inclusiv inmormantarea propriu-zisa.In acest caz, este indicat sa se apeleze la o firma specializata care sa faca totul in locul nostru. Kirila Funerar isi pune la dispozitia celor interesati serviciile de repatriere decedati , valabile pentru orice loc din Europa.Echipa de profesionisti din cadrul firmei mentionate anterior ofera gratuit sfaturi, consultanta si tot ajutorul moral de care are nevoie familia celui decedat, organizand totul ca la carte, in functie de traditiile si credintele familiei indurerate.Avand o experienta de 16 ani in domeniu, Kirila Funerar a ajutat peste 9500 de oameni aflati la nevoie in demersurile necesare inmormantarilor celor dragi.Chiar si in plina pandemie, cand majoritatea serviciilor de acest gen au ajuns sa coste sume mult mai mari decat inainte de pandemie, Kirila Funerar isi pastreaza preturile cu care a reusit pana in acest moment sa isi atraga clientii de pretutindeni, fara alte taxe suplimentare, cum ar fi imbalsamarea sau alte costuri ascunse.Pretul stabilit la momentul intelegerii ramane valabil pana la incheierea prestarii pentru care isi ia angajamentul.Una din grijile pe care le are familia celui decedat este modalitatea in care va fi facut transportul. Cu totii ne dorim ca cei dragi sa fie adusi in tara in siguranta, cu toate masurile de protectie si igiena care se cer.Echipa de specialisti de la Kirila Funerar asigura transportul international cu ajutorul unor autoutilitare specializate, in conditii de siguranta maxima.Un alt aspect de luat in considerare atunci cand alegem sa optam pentru serviciile unei firme specializate este faptul ca economisim bani si timp.Nu mai este nevoie ca membri ai familiei sa se deplaseze personal in tara unde se afla decedatul, nu mai platesc drumul, cazarea si alte cheltuieli necesare in astfel de circumstante.De asemenea, cu siguranta economisesc si timp pe care l-ar pierde, in loc sa se ocupe de ultimele pregatiri din tara.Printre serviciile incluse in procesul de repatriere ar fi de mentionat:● Transportul celui decedat din orice loc din Europa in Romania;● Documentatia care se cere;● Asigurarea sicriului special pentru repatriere;● Imbalsamarea si pregatirea decedatului dupa tehnici moderne;● Masina frigorifica si conditii de transport sigure;● Inmormantare in functie de traditiile si preferintele familiei;● Servicii de priveghi la capela;● Consultanta, sfaturi si ajutor moral familiei indoliate.In astfel de momente, familia indoliata isi mai poate dori sa colaboreze cu specialisti in domeniu, pentru ca intreg demersul de repatriere sa fie efectuat in timp util.