Cele mai importante avantaje ale invatarii prin joaca

Magazinele specializate ofera mai multe astfel de jucarii stiintifice, care sunt menite sa ajute copiii sa se dezvolte si sa invete in acelasi timp. Prin urmare si magazinul ropunct.ro are in oferta curenta o multitudine de kit-uri de experimente copii , precum si o mare varietate de jocuri educationale, toate acestea facilitand o mai buna si mai rapida dezvoltare, suplimentara fata de cea urmarita de catre scoala. Pentru a demonstra beneficiile jocurilor educative sau al oricarui gadget ce poate influenta dezvoltarea unui copil, acest articol va raspunde la cele mai frecvente intrebari despre efectele pozitive ale acestor jocuri asupra mintii copiilor.Jocurile educative reprezinta toate elementele fizice (figurine vorbitoare, cuburi, instrumente muzicale etc) sau tehnologice (jocuri online) care permit dezvoltarea fizica, mentala, intelectuala si sociala a unei persoane. Acest termen se refera mult mai mult la copiii de 8-13 ani care sunt suficient de mari pentru a descoperi si care sunt, de asemenea, dornici sa invete lucruri noi si interesante.Multe experimente efectuate arata clar ca exista multiple avantaje ale jocurilor educative pentru copii. In functie de anumite criterii puse in aplicare pentru a le alege, jocurile au multe efecte pozitive asupra dezvoltarii copiilor.Dezvoltarea intelectuala vine pe masura ce micutul incepe sa inteleaga de ce si cum se intampla anumite lucruri. Intr-adevar, inseamna pur si simplu ca interactiunea pe care o are cu jucariile sale produce un rezultat foarte specific. De exemplu, cand o jucarie este atinsa, ea canta, cand castelul este atins, se prabuseste. In timp, aceasta intelegere il va ajuta sa rezolve probleme complexe, dar ii va dezvolta si imaginatia si abilitatile creative.Cu ajutorul unui submarin ce foloseste praful de copt ca si combustibil, copilul va invata modul in care reactia chimica dintre apa si praful de copt, determina ridicarea submarinului la suprafata, prin propulsie.Pe de alta parte, dezvoltarea tehnica rapida face parte, de asemenea, dintre beneficiile jocurilor educative care incurajeaza copilul sa descopere. Este bine cunoscut faptul ca micutilor le place sa guste, sa atinga, sa miroasa, sa auda si, mai presus de toate, sa priveasca orice obiect care este nou. Astfel, abilitatile lor de recunoastere si analiza vor deveni exceptionale. Prin urmare, jucariile educative vor ajuta copilul sa distinga mai usor texturile, culorile, gusturile si sunetele provenite de la diferite obiecte si de aceea oamenii de stiinta incurajeaza parintii ca atunci cand sunt in cautare de cadouri pentru copii , sa ia in calcul si astfel de obiecte.Copiii care folosesc de exemplu o alarma pentru usa pe care au asamblat-o chiar ei, vor intelege rapid ca atunci cand alarma se declanseaza, cineva intra in camera lor.Jocurile educationale sunt disponibile si ca tehnologie. Spre deosebire de jocurile fizice, acestea necesita prezenta unui adult pentru a-i indruma pe copii si a-i proteja. Smartphone-urile, tabletele si computerele utilizate de copii sunt foarte des conectate la Internet. Aceasta conexiune le permite sa joace jocuri online. Prin urmare, este important ca parintii sa ii verifice periodic pe copii in acest sens si chiar sa stea langa ei cat timp se joaca. Utilizand jucarii STEM, asa cum sunt cele de pe Ropunct.ro, aceasta problema dispare pentru ca jucariile sunt special concepute pentru utilizare exclusiv offline, iar copiii sunt atrasi de ele inca de la primul contact.Marea conexiune care exista intre joc si dezvoltare ofera, de asemenea, posibilitatea de a invata copiii cum functioneaza anumite dispozitive. De exemplu, copilul va invata cum sa porneasca o tableta educationala, procesul de oprire a ecranului unui computer, modul in care trebuie sa fie asamblate anumite jucarii, cum ar fi lanterna frontala gravitationala, astfel incat aceasta sa functioneze. Aceasta activitate le va permite copiilor sa inteleaga rapid modul in care functioneaza majoritatea dispozitivelor tehnologice.