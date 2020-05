6 momente de aur in primul an al bebelusului

Primul zambet, primele gangureli, prima lingurita cu mancare sau primii pasi facuti de-a busilea sunt etape importante in viata oricarui copil. Ele dau indicii despre cresterea si dezvoltarea lui armonioasa si ofera bucurie nepretuita parintilor.De aceea, am adunat in acest articol informatii esentiale despre momentele memorabile pe care le vei experimenta alaturi de bebelusul tau. In plus, vei afla aspectele de care sa tii cont pentru a sti daca totul se desfasoara conform reperelor medicale.In jurul varstei de 3 luni, bebelusul trece printr-o etapa de dezvoltare socio-cognitiva importanta.Zambeste pentru prima data in mod constient ca raspuns la comunicarea cu mami si tati. Acest prim zambet este unul dintre cele mai fericite momente din viata de parinte. Dar este si un semn ca sistemul nervos si creierul s-au dezvoltat indeajuns incat micutul sa fie capabil de recunoasterea sentimentelor si de raspunsuri pe masura.Pentru a incuraja acest mod de comunicare cu bebe, vorbeste-i mult si bland, lasandu-i si lui timp sa reactioneze, stabileste contact vizual cu el, zambeste-i des si joaca-te cu el.Inceperea diversificarii se face, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, la varsta de 5-6 luni. Trecerea de la alimentatia bazata pe lapte (matern sau formula) la introducerea treptata a alimentelor semisolide este un proces de invatare, care necesita multa rabdare si atentie din partea mamei.Incearca sa-i oferi micutului preparate variate, gusturi si texturi adaptate varstei. Dar nu-l forta niciodata sa manance un aliment care nu-i place nici dupa mai multe incercari.Pregateste-i supe si piureuri in diverse combinatii si cu siguranta vei descoperi variante care ii sunt pe plac. Important este sa experimenteze tot felul de gusturi si arome, astfel incat sa aiba de unde alege.Retine ca primii pasi in alimentatia copilului sunt foarte importanti pentru dezvoltarea obiceiurilor alimentare sanatoase si, ulterior, a unui stil de viata sanatos Perioada diversificarii coincide si cu aparitia dintilor de lapte. Primul dintisor este deopotriva motiv de bucurie, dar si de ingrijorare pentru tine. Desi este posibil ca micutul sa treaca relativ usor peste etapa eruptiei dentare, pregateste-te si pentru nopti nedormite, perioade de iritabilitate, probleme cu alimentatia.Vei observa ca bebelusul saliveaza mai mult, are tendinta de a duce in gura manutele si diverse obiecte. Tot ce poti face este sa te inarmezi cu multa rabdare si jucarii speciale pe care copilul sa le poata musca in voie.Un inel gingival este un obiect care-l ajuta pe bebe sa se calmeze si sa atenueze disconfortul la nivelul gingiilor inflamate.Primele sunete cu intentia clara de comunicare apar dupa varsta de 3 luni, cand bebelusul isi da seama cand mami si tati i se adreseaza. Isi inceteaza plansul sau joaca pentru a fi atent la ce i se spune si uneori chiar raspunde prin gangureli si vocalize.La 6 luni, rosteste deja silabe simple: "ai", "ga", "ghi", "ta", "ma". Incepe sa inteleaga cuvinte simple: da, nu, papa, mama, tata, apa. Dupa 7 luni reactioneaza cand isi aude numele si deja este pregatit sa spuna primele cuvinte. Pentru a-i stimula dezvoltarea limbajului, vorbeste-i corect, canta-i si citeste-i povesti. Foloseste un ton bland si incurajeaza-l sa rosteasca diverse sunete.Din punct de vedere motric, copilul invata mai intai sa-si controleze capul, apoi mainile si la urma corpul si picioarele. Dupa luna a sasea si a saptea, bebelusul dobandeste capacitatea de a-si mentine echilibrul in sezut.Mai intai cu sprijin, apoi fara ajutor. Incepe sa-i placa aceasta pozitie din care poate vedea tot si se simte foarte confortabil in scaunelul lui de masa sau in carucior. De acum trebuie sa fii foarte atenta si sa te asiguri ca micutul este prins in centuri atunci il pui in scaun sau in carucior, pentru a evita cazaturile.Pe masura ce stapaneste mai bine statul in sezut si isi controleaza miscarile corpului, bebe este pregatit sa porneasca marea aventura a mersului de-a busilea. El descopera cu mare placere si curiozitate ca poate ajunge singur in locurile dorite. La varsta de 10-12 luni isi mareste viteza de mers de-a busilea, dezvoltandu-si tehnici proprii care culmineaza cu incercari de ridicare in picioare.Se sprijina de tot ce prinde, patut, scaune, canapea, comoda, masa si este gata de primii pasi adevarati. Daca vrei sa incurajezi mobilitatea copilului, pune-i jucarii interesante in jur pentru a-l tenta sa se deplaseze catre acestea.Asigura-te insa ca totul este securizat in preajma lui, astfel incat copilul sa se miste liber, fara riscul unor accidente.