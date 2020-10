Veste din blana naturala vs blana artificiala

Blana sintetica vine cu o paleta mult mai variata de culori comparativ cu blana naturala. Cu toate acestea, firul de blana natural are o stralucire aparte ce nu poate fi obtinuta in niciun laborator. De aceea intregul aspect al unei haine de blana naturala este net superior unei veste cu blana artificiala. Mai mult, elasticitatea firului de par natural face ca acesta sa nu se toceasca si sa nu isi schimbe textura, forma sau culoarea.

Modul in care sunt lucrate blanurile naturale, cum sunt imbinate blana cu piele sau piele intoarsa fac din vesta de blana o piesa de rezistenta care va atrage priviri admirative si laude. Spre exemplu, gasesti veste de blana de dama de la Vesa care combina impecabil pielea intoarsa de miel cu blana.

Este adevarat ca pretul unei veste de blana naturala este unul mai ridicat, insa o astfel de achizitie trebuie privita ca o investitie. Investitie intr-un bun ce nu se demodeaza niciodata, care rezista chiar si zeci de ani si care iti va oferi mereu un look sofisticat.

Senzatia de caldura si de catifelare pe care o are o vesta de blana naturala nu va fi egalata de nici un fir sintetic, oricat de bine ar fi el realizat.

Atunci cand porti o vesta de blana trebuie sa ai grija sa nu intre in contact cu parfumul pe care il porti, deodorantul, uleiul de corp sau farduri.

In cazul in care aceasta se uda, trebuie lasata sa se usuce in mod natural. Eventualele pete ramase, precum cele de dupa ploaie, se curata fara probleme cu un burete uscat si moale.

Cand sezonul rece s-a terminat, vesta de blana trebuie depozitata intr-un loc ferit de razele soarelui si de umezeala. Pe un umeras, astfel incat sa fie protejate firele de blana si cu o husa ce permite trecerea aerului, vesta ta de blana va arata impecabil indiferent cati ani vor trece peste ea.

In cazul in care simti ca vesta ta are nevoie de o curatare, mergi cu ea la o curatatorie ce dispune de aparatura si solutiile necesare unei curatari profesionale.

Indiferent ca adori tinutele casual sau cele elegante, o vesta de blana naturala este, cu siguranta, acel accesoriu ce iti va transforma orice tinuta in una sofisticata. Astfel, vei pasi in sezonul rece stiind ca ai imbratisarea calduroasa, eleganta si feminina a unei veste de blana naturala.

