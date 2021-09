Stil sportiv: cea mai confortabila tendinta de moda

Hanorace, joggeri, pantaloni de trening, tricouri, adidasi si alte seturi sport dama continua sa fie uniforma la moda si in acest sezon. Pandemia a schimbat modul in care ne imbracam, facand din moda confortabila un must-have. Mai intai am inceput sa cautam haine confortabile pentru a lucra de acasa, apoi am indraznit sa iesim cu ele si pana la urma am ajuns sa ne indragostim de practicitatea si rolul pe care il au.

De fapt, aceasta moda confectionata din articole de imbracaminte confortabile inspirate de sport a fost una dintre tendintele principale ale acestui an, si va continua si anul viitor. Printre tendintele macro, se evidentiaza cu precizie aceasta moda confortabila, realizata din articole de imbracaminte confortabile si functionale, adaptate la moda si culorile sezonului.

Minimalism confortabil

In cea mai minimalista si atemporala versiune, moda confortabila ne ofera siluete supradimensionate, tesaturi confortabile cu o multime de tricotaje, bumbac si culori neutre. Seturi sport dama in nuante de bej, kaki, alb murdar, maro deschis si toate nuantele de gri sunt o optiune eleganta si sofisticata pentru aspectul nostru cel mai atemporal confortabil. Ideale pentru a acasa sau pentru a iesi afara.

Culori pastelate - tendintele sezoniere in tinutele sportive

Deja cu un set de joggeri si hanoracei obtinem tendinta, dar, daca vrem sa ii dam cea mai moderna nota, ne putem juca cu culorile trendy ale sezonului. Albastru pastel, roz pal, violet si verde menta, sunt pariul sezonier pentru look-ul nostru inspirat de sport. In plus, aceste tonuri sunt atat de dulci incat vor aduce un plus de prospetime si usurinta tinutelor noastre confortabile.

Imbracamintea sport ca o tendinta fara gen

O alta tendinta macro din acest an este moda genderfluid, dintre care stilul confortabil este un reprezentant perfect. Se pare ca incetul cu incetul, firmele de moda se adapteaza la o societate lipsita de etichete, oferind colectii de moda fara distinctie de gen.

Imprimeul tie-dye in imbracamintea sport

Tie-dye este o tendinta in acest sezon. Pentru tinutele cele mai indraznete il putem combina cu alte imprimeuri sau putem paria pentru un aspect total estompat in culorile trendy ale sezonului.

Tendinta Sport Chic

Imbracamintea sport a depasit bariera modei ca o imbracaminte destinata exclusiv sportului. Multe vedete au popularizat look-ul sportiv pentru femei, combinand imbracamintea sport cu piese mai casual.

Aceasta moda incipienta este direct legata de o tendinta numita „athleisure”, care provine din cuvintele in engleza „athletic” (athletic) si „Leisure” (timp liber). Este un nou mod de a intelege si de a folosi moda sportiva.

Unul dintre look-urile noastre sportive preferate este cel care cocheteaza cu moda si ne permite sa vedem latura sa confortabila. Pentru a realiza acest lucru, combinati imbracamintea sport cu haine de strada si acordati o importanta deosebita accesoriilor.

Aspect monocrom

Un look sportiv atemporal care nu inceteaza sa castige adepti. Aceasta tendinta se preteaza la realizarea celor mai minimaliste tinute si, desi ne place un look negru total, va recomandam sa explorati posibilitatile pe care vi le ofera alte culori.

Aspectul sportiv pentru femei, insa, nu este rigid, fiecare isi poate configura propriile tinute combinand piesele vestimentare sau accesoriile pe care le considera ideale. Fiind o moda atat de deschisa posibilitatilor infinite, pe strada putem vedea un numar mare de look-uri sportive care combina colanti cu un tricou si tocuri, de exemplu, sau blugi cu adidasi si un hanorac.

Moda este intotdeauna ceva foarte subiectiv, iar un anumit aspect sportiv pentru femei s-ar putea sa nu se potriveasca altcuiva, deoarece nu se potriveste cu personalitatea lor. Adica, un aspect sportiv poate fi excelent pentru o persoana, dar nepotrivit pentru o alta persoana care nu stie sa-l poarte pentru ca nu se potriveste personalitatii sale.

