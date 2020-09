Ponturi pentru a obtine o tinuta la moda, la preturi accesibile

Foloseste urmatoarele trucuri simple de styling, cu ajutorul carora sa alegi tinute impecabile, indiferent de eveniment!Pentru a fi la moda in orice sezon, este recomandat sa-ti imbunatatesti garderoba cu piese vestimentare clasice, pe care le poti include in numeroase tinute. Astfel reusesti sa economisesti sume importante de bani si obtii un look versatil si actual.Pune bani deoparte pentru a achizitiona perechi clasice de jeansi, camasi albe sau tricouri simple din bumbac, pe care sa le incluzi in diferite tinute.Desi poate sa para ciudat ca economisesti pentru o pereche de jeansi in loc sa cheltui pentru a cumpara o rochie eleganta, de ocazie, gandeste-te pe care dintre aceste doua articole le vei purta mai des. Investeste inteligent si compune outfituri la moda! Tricoul clasic poate fi purtat atat cu fuste, cat si cu jeansi sau pantaloni negri, astfel incat sa nu ramai niciodata fara idei cand trebuie sa iesi in oras!Ai in garderoba numeroase articole vestimentare monocolore? Iesi in evidenta prin purtarea unor pantofi sport colorati, cu design unic, care sa atraga atentia asupra picioarelor.Construieste-ti tinuta in jurul pantofilor sport, pe care sa-i asortezi atat cu piese feminine, precum rochia sau fusta plisata, cat si cu articole casual, precum jeansii. Pentru a te asigura ca nu dai gres, alege o pereche de pantaloni cu o croiala masculina, pe care sa-i rulezi in partea de jos, un tricou cu imprimeu si incaltaminte sport. Gasesti adidasi Nike la super preturi , pe care sa-i alegi in functie de modelul si culoarea preferata.Poti opta pentru adidasi cu talpa groasa, care sunt in voga in acest sezon, si sa-i asortezi cu orice obiect vestimentar iti doresti, pentru un plus de confort.Nu in ultimul rand, pentru a obtine o tinuta la moda cu bani putini, merita sa investesti in accesorii. Orice articole ai purta, niciun outfit nu este complet fara accesorizare. De aceea, merita sa porti genti, curele, bratari, lanturi sau cercei, astfel incat sa completezi tinutele purtate. Ai o rochie alba, vaporoasa si nu stii cum sa o accesorizezi? Alege o palarie de paie, o geanta din acelasi material si bratari multicolore, care sa-ti evidentieze incheieturile.La fel de utile sunt si dresurile sau sosetele lungi, ideale pentru sezonul rece. Include in dressing si palarii de toamna si sepci pentru vara, care ofera un aspect chic tinutei si iti protejeaza parul de conditiile meteorologice nefavorabile.In plus, mizeaza pe achizitionarea unei esarfe din matase, care sa-ti completeze tinuta. Pe masura ce se apropie sezonul rece, serile calde de vara sunt inlocuite de cele racoroase, in care esarfa devine un accesoriu util. In plus, o esarfa moderna din matase iti poate imbunatati aspectul tinutei. Este indicat sa porti o esarfa lata, dintr-un material natural si in tonuri neutre, care sa se asorteze in numeroase tinute.Nu renunta nici la ochelarii de soare, atat in zilele calduroase, cat si in sezonul rece. Pe langa faptul ca ochelarii de soare iti protejeaza ochii de razele nocive ale soarelui, perechile potrivite au rolul de a-ti imbunatati orice tinuta.Ia in calcul recomandarile noastre si bucura-te de tinute comode si trendy, la preturi accesibile!