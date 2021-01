Cele mai noi tendinte in tricotaje

Clasicele cardigane au primit upgrade-uri spectaculoase, ajungand in formule cu decolteu adanc sau variante lungi care curg pe langa silueta si se integreaza elegant in orice tinuta stratificata pentru iarna. Designerii inoveaza prin alaturari de imprimeuri diferite, tivuri lasate nefinisate si prin reinventarea gamei cromatice. In egala masura extravagante si functionale, abordarea tricotajelor nu se limiteaza la purtarea unui pulover, ci merg in tinute din cap pana-n picioare care exceleaza, de aceasta data, la capitolul eleganta. Iata cele mai importante 5 tendinte care ne-au atras atentia in acest sezon:Cea mai versatila piesa tricotata nu si-a pierdut popularitatea niciodata. In tendintele actuale, cardiganul a fost reinventat si integrat in tinute mai putin clasice. De exemplu, acesta poate fi folosit intr-o asociere de imprimeuri cu carouri. De asemenea, modele din lana groasa, tricotate in relief, pot fi purtate pe sub o jacheta din stofa, lasata descheiata. La polul opus, intr-un scenariu sexy, cardiganul poate fi purtat peste o bustiera din dantela.Si pentru ca este atat de popular, cardiganul a fost inclus intr-o alta tendinta apreciata in acest sezon, ce plaseaza alaturi topul si cardiganul asortate. Fie ca vorbim de culori uni sau de imprimeuri, cele doua piese trebuie sa vina in aceeasi formula cromatica. Le poti purta cu jeans, botine cu toc inalt si o geaca de dama calduroasa.Fie ca vorbim de pulovere sau rochii, cardigane sau jachete, manecile bufante sunt un detaliu fashionable pe care l-am vazut in prezentarile Fendi sau Isabel Marant. Pentru ca sunt suficient de opulente, piesele cu maneci bufante trebuie asociate cu alte piese simple, in tinuta.Cine a spus ca puloverele nu pot fi sexy? In acest sezon, modele cu decupaje intrigante pe umar, in zona decolteului, pe maneci sau chiar pe spate asigura factorul "wow" tinutelor de iarna. In selectia de pulovere de dama de la Fashion Days vei gasi si astfel de modele, pe care le poti purta cu o fusta pe corp, cizme peste genunchi si o jacheta din piele intoarsa.Din nou in atentia stilistilor, din ce in ce mai mult in ultimii ani, vesta tricotata a fost desemnata printre cele mai cool piese vestimentare de purtat in tinute stratificate. O poti purta atat peste o camasa alba, in tinuta de birou, cat si peste peste o maleta, intr-un stil smart casual sau te poti aventura intr-un mix de printuri, purtand o vesta cu imprimeu colorat peste o camasa in dungi.