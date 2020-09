Ce cadouri amuzante sunt potrivite pentru colegii de lucru?

Insa, desi aceste daruri sunt foarte utile, ele sunt totodata si destul de banale. Desigur, nu vei da gres alegandu-le indiferent de evenimentul care il pune in lumina pe sarbatorit, dar ce-ar fi sa iesi din tipare si sa te orientezi mai degraba catre cadourile amuzante? Avem chiar si o lista de propuneri pentru tine, in cazul in care nu ai suficienta inspiratie.Daca vrei sa imbini utilul cu hohotele de ras, atunci alege cadouri practice si haioase pentru colegii de birou. De exemplu, colegului gurmand ii poti oferi o cana personalizata cu mesajul "You don't like me when I'm hangry" - termenul "handry" fiind compus din cuvintele "hungry" si "angry" (nr. Infometat si nervos). Mesajul descrie perfect starea multora dintre noi atunci cand ne este foame. Cana poate fi comandata de pe https://giftforyou.ro/cadouri- amuzante si reprezinta un dar trasnit ideal pentru orice ocazie.O alta varianta la fel de potrivita de data aceasta pentru colegul care urmeaza sa se casatoareasca (sau, de ce nu, pentru cel care s-a casatorit de curand) este tricoul "Game Over". De asemenea il poti comanda accesand link-ul mentionat mai sus.Ai un coleg foarte petrecaret, care abia asteapta finalul programului de lucru pentru a distra pana in zori? Atunci alege pentru el cadourile perfecte pentru orele de dupa birou! Pe site-ul celor de la giftforyou.ro vei gasi o multime de accesorii trasnite pentru party-uri incendiare cum ar fi seturile de pahare pentru shot, suporturile pentru bauturi cu picurator incorporat sau seturile mini DJ pentru redarea playlist-urilor preferate oriunde s-ar afla.Un set de poker sau un covor cu jocuri retro integrat sunt alte doua alternative pe care poti miza cand esti in cautarea unui cadou perfect pentru unul dintre colegii de serviciu.In ceea ce priveste cadourile amuzante care pot fi folosite in pauza de pranz de la job, poti trisa putin si poti opta pentru acele variante care va asigura distractia intregului colectiv. De exemplu, seturile mini de golf, jocul de ping pong sau de biliard pentru birou sau chiar un joc retro pentru TV sunt doar cateva dintre optiunile pe care le ai. De asemenea, poti sa iti provoci colegii la un concurs de kendama, un joc de indemanare care provine din cultura japoneza si care presupune o buna coordonare corp-minte-ochi.Cadourile pentru colegii de la job trebuie alese in functie de personalitatea destinatarului, de ocazie, dar si de bugetul pe care il ai la dispozitie. Un dar amuzant este potrivit atat oricui si nu ai nevoie de o suma considerabila pentru a-l achizitiona, asadar ramane o optiune demna de luat in calcul indiferent de ocazie.