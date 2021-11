5 idei de tinute casual pentru sezonul rece

Daca sezonul rece si-a intrat in drepturi, cu siguranta iti indrepti atentia catre hainele groase si incaltamintea pe masura. Totusi, doar pentru ca temperaturile ridicate au disparut, nu inseamna ca tinutele trebuie sa fie haotice. Poti obtine outfituri excelente pentru toamna si iarna care sa iti tina de cald dar care sa te faca si sa arati extraordinar. Te caracterizeaza stilul vestimentar casual? Iata ce tinute casual sa abordezi in sezonul rece, din randurile de mai jos!

Rochii si bocanci

Nu vrei sa renunti la rochii in sezonul rece? Nici nu este nevoie! Poti opta pentru rochiile de toamna de la DyFashion, comode si calduroase, pe care le poti purta cu perechea preferata de bocanci. Alege rochiile ideale in functie de culoarea preferata si de croiul care te avantajeaza, adauga bocanci casual si poarta si un palton la moda. Este recomandat sa investesti intr-un palton din lana, de calitate, astfel incat sa te bucuri de confort. Cu ajutorul acestor articole, te vei simti bine si vei arata la fel, indiferent de gradele din termometru.

Fusta, pulover si cizme peste genunchi

Rochia poate fi inlocuita si cu o fusta in sezonul rece, indiferent daca optezi pentru un model mini, midi sau maxi. Pentru a obtine un look casual si modern, potrivit pentru fiecare zi, combina fusta cu un pulover gros, pe gat. In ceea ce priveste incaltarile, cele mai potrivite sunt cizmele peste genunchi, care iti tin de cald si completeaza acest outfit casual dar feminin. Poti sa adaugi si o jacheta cu blana, alegerea perfecta pentru o iesire in oras.

Pulovere lungi si colanti

Orice femeie pasionata de moda trebuie sa aiba in garderoba un pulover lung, de tip rochie. Din acest motiv, puloverul lung se poarta cu dresuri groase sau cu colanti, care sa-ti tina de cald pe tot parcursul zilei. Daca iti place moda si vrei sa arati bine in fiecare zi, combina puloverul lung si colantii cu ghete, bocanci sau cizme lungi, pentru a obtine o tinuta confortabila, potrivita pentru orice silueta.

Pantaloni din piele, tricou si jacheta

Pentru a iesi in evidenta in sezonul rece, merita sa pui accent si pe articolele moderne din piele. O tinuta impecabila pentru toamna poate contine o pereche de pantaloni din piele, potriviti de la simple iesiri in oras, pana la petreceri in club. Pantalonii din piele pot fi combinati cu un tricou din bumbac, o jacheta calduroasa si niste bocanci moderni, cu talpa groasa. Daca nu te feresti de combinatii extravagante, creeaza tinute compuse din piele din cap pana in picioare, de la pantaloni si camasa, pana la sapca si incaltari.

Jeansi, pulover si jacheta sport

Desigur, o tinuta comoda nu poate fi completa fara clasica pereche de jeansi, articol vestimentar care se potriveste cu orice: de la camasi, pana la tricouri sau pulovere. Combina perechea preferata de jeansi cu un pulover sau un hanorac cu imprimeu. In acest mod, vei crea o tinuta perfecta pentru o zi la birou sau la scoala. Jeansii arata excelent cu pulover, jacheta sport si o pereche de tenisi inalti, care sa-ti asigure confort in sezonul rece.

Pentru a crea outfituri impecabile de zi cu zi, asigura-te ca incluzi aceste articole in dressing. De la pulovere, rochii de toamna, fuste si pantaloni din piele, pana la jeansi si bocanci, toate se integreaza de minune in tinutele casual in care sa arati perfect.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.