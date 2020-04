Top 5 cele mai mai castiguri la sloturi online din istorie

Internetul este plin de surprize frumoase, chair si atunci cand vine vorba despre castiguri la sloturile online.Asta ti-o pot spune si cei dintre cei mai norocosi 5 jucatori la "pacanele" online din istoria acestor jocuri, oameni care au retras sume colosale. Iata care sunt povestile lor:Daca iti place sa joci la sloturi online, probabil ca ai auzit de mitul conform caruia la cele mai multe jocuri cu jackpoturi , trebuie sa rulezi sume mari de bani pentru a avea o sansa reala.Cel care a spulberat acest mit este John Orchard, pensionar si tata a patru copii, care a reusit sa castige un premiu de peste 8 milioane de euro, cu o suma jucata de 0.30 Lire . Sansa i-a suras britanicului pe data de 9 decembrie 2012, chiar inainte de Craciun.Iata un cadou pe care nu il va uita prea curand. Din banii castigati la sloturi online, John Orchard si-a cumparat un Jaguar nou, pentru care a platit aproximativ 1% din suma castigata la marele jackpot.Povestea lui John Orchard nu este singura de acest fel. S-au mai castigat si alte premii fabuloase la sloturi online, cu mize initiale mai mici decat ai putea crede.In 2011, un norvegian care a peferat sa ramana anonim (din motive lesne de inteles) a jucat la jocul online Mega Fortune o miza de doar 0.25 Euro, adica putin peste suma de 1 RON.Aparent, "maruntisul" jucat la acest slot online nu a reprezentat un impediment in calea castigului fabulos pe care acesta l-a obtinut: aproape 12 milioane de euro! Timp de trei ani, acest castig a ocupat un binemeritat loc in Cartea Recordurilor, drept cel mai mare castig all-time.Scandinavii se pricep la premii uriase, atunci cand joaca la sloturi online. Spunem asta pentru ca si pozitia nr. 3 este ocupata tot de un jucator din tarile nordice, de data aceasta din Finlanda.In 2014, a venit randul sau pentru a intra in Cartea Recordurilor, cu un castig de aproape 18 milioane de euro.Pe langa norocul uimitor de care dau dovada, scandinavii impart si preferinta pentru o discretie binemeritata, pentru ca si acest jucator a preferat sa ramana anonim. Totusi, despre acesta se mai cunoaste faptul ca a prins marele jackpot cu un singur spin la Mega Fortune.Nu a fost nevoie decat de un an pentru ca recordul precedent sa fie depasit. Britanicul Jon Heywood si-a incercat in 2015 norocul la un cazinou online din Marea Britanie, iar sansa i-a suras.La o miza de doar 0.25 Euro, acesta a obtinut o suma ce l-a trimis rapid in Cartea Recordurilor. Veteranul englez, fost soldat in razboiul din Afganistan, a reusit sa stabileasca un nou record, depasind suma precedenta cu aproximativ 16.000 de euro.Data de 28 septembrie 2018 ne aduce un nou record al castigurilor la sloturi online. Motivul se bazeaza pe faptul ca din ce in ce mai multi jucatori incep sa se bucure de alternativele digitale ale jocurilor gasite in cazinouri, de pe tableta sau telefon, chiar in confortul propriului camin.Castigatorul, care a preferat si el sa ramana anonim, a castigat uriasa suma de 18.915.872 Euro, iar tot ce se stie despre acesta este ca a introdus in joc o miza de 75 de centi, pe un terminal cu sistem de operare Android.De la an la an, numarul celor care prefera sa joace online la sloturi online creste substantial, ceea ce inseamna ca viitorul jocurilor de noroc se muta usor, dar sigur, pe platformele digitale.Asa cum ai putut vedea, cele mai mari castiguri din istorie sunt colosale, chiar daca sumele introduse in joc au depasit cu putin (si nu de putine ori) pragul de 1 leu.