Vrei sa arati impecabil la nunta ta? Ia-ti un costum la comanda pentru mire

Daca ai decis deja ca un smoching este prea formal pentru nunta ta, asta este bine, pentru ca restrange gama de variante la costume de lux sau de ceremonie. In acest caz, trebuie subliniat faptul ca un costum de nunta pentru mire care este bine ales, va arata intotdeauna exceptional de elegant. Alegerea lui nu este chiar simpla, dar poate deveni astfel, daca se apeleaza la sfaturile specialistilor de la Filip Cezar, care ofera consiliere gratuita. Acest brand are o echipa de croitori cu peste 30 ani de experienta, care lucreaza cu atentie si la standarde ridicate.Majoritatea barbatilor aleg costume de nunta universale, cum sunt cele negre sau bleumarin. La Filip Cezar poti gasi o gama variata de costume dinin diferite texturi si culori. Acest brand foloseste doar tesaturi de Top, ce sunt aduse de la producatori de renume din Franta, Spania, Anglia si Italia.Unii barbati prefera tesaturile naturale (matase, casmir, lana, bumbac) sau costumele in culori stralucitoare. Ei au posibilitatea de a alege stilul de costum pe care si-l doresc, cu un design personalizat, care sa le sublinieze personalitatea si stilul individual. O tendinta destul de recenta este, care de fapt nu este chiar ceva neasteptat, pentru ca un asemenea costum a fost apreciat si in alti ani.Filip Cezar realizeaza si costume legate de versatilitate, cum sunt cele, care se potrivesc la toate nuntile, astfel incat sa poata fi accesorizate pentru o nunta formala sau imbracate pentru o ceremonie mai casual.Pentru a alege nuanta potrivita a unui costum de nunta, pentru mire, trebuie tinut cont de tendinte si de anotimpuri. Pentru nuntile vara sunt preferate in acest an costumele in culori deschise, care sunt in stil casual. In general, costumele mai intunecate, tind sa fie mai formale. Pentru nuntile de toamna si iarna sunt recomandate tesaturile in culori inchise, care au texturi speciale, de lux.Barbatii care vor sa aiba o tinuta formala si eleganta, este bine sa aleaga un smoching din catifea sau un model mai modern cu pantaloni conici si o jacheta ajustata, asemanatoare unui asemenea costum, intr-o culoare, neasteptata, cum ar fi rosu bordo, verde sau albastru. Acest tip de costum este incadrat in categoria de costume de lux pentru barbati si este sinonim cu eleganta si confortul.Cei care vor sa impresioneze prin design pot alege un costum de croiala clasica, dar care sa aiba cateva detalii personalizate si care sa fie intr-o nuanta stralucitoare. Un model mai indraznet de costum realizat la comanda va atrage priviri de admiratie la acest eveniment, mai ales daca este realizat de croitori cu experienta, dintr-o tesatura de lux in culori saturate, bogate, cum ar fi: bordo, verde, galben, albastru. Ideea este de a nu va limita la paleta de culori standard, ci de a alege o tesatura care sa fie intr-o culoare speciala.Costumul din trei piese este elegant si arata formal, mai ales daca este monocromatic. Barbatii pot opta si pentru costume de comanda, personalizate, care au jacheta dintr-o culoare diferita si care au de exemplu o cravata stralucitoare. Cand vine vorba de a avea un costum la comanda, imaginatia este limitata doar deUn costum de nunta personalizat nu se realizeaza in doar doua zile. Este nevoie de programare si de cateva zile, pentru a pune la punct toate detaliile. Uneori poate fi o investitie mai scumpa, insa aceasta merita pentru barbatii care vor sa aiba o tinuta de lux, la nunta lor. Confectionarea articolelor de imbracaminte pentru barbati a devenit accesibila in ziua de azi, mai ales pentru cei care isi doresc sa poarte haine personalizate, in mod regulat. Exista optiuni disponibile online, care sunt accesibile si in magazinele din anumite orase.Imbracamintea personalizata este de fapt imbracamintea la comanda si arata grozav. Aceasta este realizata intr-adevar la standarde ridicate si deci trebuie sa fii pregatit si pentru pretul ridicat.