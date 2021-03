Visezi la un tratament anticelulitic relaxant? Iti recomandam cateva sedinte cu minunata tehnologie Dermocell!

Tratamentul este nelipsit din orice schema de tratament corporal pe care terapeutii nostri o recomanda in urma evaluarii corporale. Este un tratament anticelulitic extrem de indragit de catre cliente.Aparatul Dermocell stimuleaza circulatia sangvina la nivelul tesuturilor dermei, ajuta la eliminarea lichidelor in exces si a toxinelor si imbunatateste drenajul limfatic la nivel local. Astfel, este eliminat aspectul de coaja de portocala al pielii, care apare in special pe coapse, pe solduri, pe abdomen si pe fese. Insa beneficiile acestui tratament endermologic nu se termina aici.Aparatul este alcatuit dintr-un sistem de vacuum si un capat de tratament. De asemenea, se utilizeaza si costumul Dermocell, care faciliteaza folosirea capatului de tratament si ofera protectie pacientilor.Capatul de tratament este prevazut cu doua role mobile, care asigura oricarui pacient un flux continuu de aspiratie, actionand pe toata zona tratata. Aceste role ofera un masaj anticelulitic excelent, grabind si facilitand procesul de lipoliza (topire a grasimilor).Rolele actioneaza cu putere asupra tesutului subcutanat, ducand la dizolvarea grasimii de sub piele, responsabila de aspectul neplacut al cojii de portocala. Presiunea negativa accelereaza circulatia sangelui, dar si a limfei. Creste, de asemenea, tonusul muscular.Folosirea acestui tratament nu numai ca te ajuta in procesul de slabire, dar iti imbunatateste considerabil starea de sanatate, eliminand edemele si defibrozeaza tesuturile, ceea ce conduce la scaderea in centimetri.Vacuumul exercitat stimuleaza circulatia limfo-venoasa, iar prin stimularea microcirculatiei locale se reface tesutul atrofiat si se imbunatateste tonusul. Datorita sistemului circulator imbunatatit, se creeaza un efect de lipoliza la nivelul tesutului subcutanat, iar acizii grasi sunt eliminati prin urina.Mai mult, mareste elasticitatea, fermitatea si flexibilitatea pielii, redandu-i luminozitatea si conturul initial. Reduce senzatia de picioare grele si favorizeaza tranzitul si previne constipatia, elimina si metabolizeaza grasimile, retentia de apa si toxinele sunt reduse la maximum.* elimina edemele* te ajuta sa scapi de celulita, chiar si in cazuri de celulita severa, de gradele III si IV* remodeleaza corpul* scade tensiunea musculara, ajutand la ameliorarea durerilor* accelereaza metabolismul* face pielea mai supla si mai moale, caci este si un bun exfoliant* stimuleaza derma si hipoderma, tesuturi ale pielii* datorita drenajului limfatic scade senzatia de picioare grele* poate fi utilizat si ca tratament contra stresului, nu numai ca tratament care ajuta in procesul de slabireInca de la primele sesiuni, pielea incepe sa isi recapete fermitatea, caci este reactivata productia de colagen si elastina si este stimulata evacuarea apei in exces. Rezultatele devin din ce in ce mai vizibile dupa fiecare sesiune. Primele sase saptamani de tratament sunt importante, pentru a declansa procesele care au loc la nivelul pielii, de aceea este nevoie de 2 sedinte pe saptamana.Durata unei sedinte cu Dermocell Bucuresti este de 30 de minute, astfel, fiecare client obtine rezultate uimitoare. Ca sa se vada rezultate totale, este nevoie de cel putin 12 sedinte. Dupa aceea, o sedinta pe saptamana este indicata pentru intretinere, astfel incat pielea sa ramana ferma, sanatoasa si sa nu recapete aspectul neplacut de dinainte de terapie.Nu recomandam sedintele Dermocell in urmatoarele situatii: menstruatie, hipertensiune, boli ale pielii, alergii, boli infectioase progresive, diabet, cancer, varice, flebita, tomboza, sarcina, medicamente anticoagulante.Ne gasiti in Bd. Iancu de Hunedoara 50 A, Etaj 1, Apart 5, Interfon 05, Sector 1, Bucuresti.Deasemenea, ne puteti contacta la: https://abbasalon.ro | office@abbasalon.ro | 0726 483 753. Servicii Marketing Digital si Optimizare SEO oferite de www.seo4prime.com. Reunim cele mai importante tehnici si tactici de optimizare si promovare online. Transforma bugetul de promovare din cheltuiala in investite profitabila, bazandu-te pe strategii care functioneaza.