Vinuri de colectie pentru ocazii speciale

Ocaziile speciale cer sa fie sarbatorite in prezenta unei sticle de bautura de calitate.

Fie ca este vorba despre o petrecere de aniversare, despre celebrarea unei anumite perioade de la casatorie, despre o reusita profesionala sau un cadou deosebit, este cert ca bauturile fine vor sta la loc de cinste pe masa. Ocazii speciale pot fi considerate pana si zilele libere de weekend petrecute in intimitatea casei, in intimitate sau alaturi de prieteni. In fond, avand in vedere volumul de munca din timpul saptamanii, cei care lucreaza foarte mult merita sa se rasfeteasa cum se cuvine.

Majoritatea persoanelor aleg sa achizitioneze o sticla clasica de bautura din supermarket sau dintr-un magazin specializat in bauturi, precum ARTINO. Dar exista mai multe optiuni care merita sa fie explorate. In functie de preferinte si gusturi, unele persoane aleg vinurile clasice, altii prefera bauturi mai tari, precum whisky, cognac, rom.

Dar pentru pasionatii de vin una dintre cele mai bune optiuni o reprezinta vinurile mai speciale, vechi, produse in anii cu recolte foarte bune. Acestea pot fi pastrare ani indelungati si incadrate la vinuri de colectie, sau pot fi desfacute si servite la cativa ani dupa imbuteliere si maturare.

In functie de gustul si preferintele personale, oamenii prefera anumite tipuri de vinuri. Cu toate acestea, cand vine vorba de ocazii speciale, anumite tipuri de vinuri de colectie sunt mai bune decat altele. Aceste aspect si calitatea lor depinde si de conditiile de pastrare, cel mai bine, pe termen lung, se recomanda a fi pastrate in crame, la temperatura si umiditate controlate.

Acestea merita sa fie savurate atat in cadrul unei intalniri romantice, cat si in cadrul unei intalniri informale cu partenerii de afaceri.

Vinurile vechi sunt comparabile la pret cu cele tinere, dar sunt superioare ca si calitate, intrucat cu trecerea timpului isi amblifica calitatile, aromele olfactive devin mai pronuntate, iar gustul „mai plin”, mai rotund si mai prelung.

Noi le recomandam a fi oferite ca si cadou, poate insotite si de o cutie din lemn deosebita, simpla sau personalizata prin gravare, sau a fi savurate in familie sau cu prietenii, la ocazii speciale sau alaturi de preparatele culinare zilnice.

Recomandari de servire

Vinurile de colectie se recomanda a se aerisi inainte de servire. Aerisirea se poate face folosind aeratoare speciale sau pot fi lasate sa se aeriseasca natural, sa respire mult timp in pahar, savurate incet.

Temperatura vinului in momentul degustarii este de asemenea foarte importanta; cateva grade celsius in plus sau in minus influenteaza foarte mult aromele si gustul.

Vinurile albe se servesc la temperaturi intre 6 si 12 grade, cele mai dulci, licoroase la temperaturi mai scazute, iar cele mai seci la temperaturi putin mai inalte.

Vinurile rosii se pot servi la temperaturi intre 14 si 18 grade celsius, vinurile seci si demiseci la 16-18 grade, iar cele dulci, demidulci intre 14 si 16 grade.

Asocieri culinare

Un vin alb de colectie poate fi servit la cina aniversara, inainte de felul principal de mancare. De asemenea, poate fi servit in timpul meselor, acompaniat de carne alba, pui, peste, fructe de mare sau salate.

Vinurile rosii, full-bodied, sunt perfecte pentru a fi servite in completarea unei cine la care se consuma carne rosie preparate la gratar, cuptor sau ori alta varianta.

Depozitarea vinurilor vechi

Vinurile de colectie pot fi pastrate timp foarte indelungat, chiar si 50-100 de ani. Daca sunt depozitate in conditii ideale, acestea isi pastreaza calitatile olfactive si gustative, sau chiar si le imbuntatesc in timp.

Sunt cateva aspecte foarte importante de care trebuie sa tinem cont pentru a pastra o sticla de vin o perioada cat mai indelungata.

Locul de depozitare – trebuie sa fie cat mai ferit de lumina soarelui, la temperatura cat mai constanta, sticlel sa sa stea inclinate, astfel incat dopurile de pluta sa ramane umede, sa nu se deterioreze. In crame personale sau spacii mici se recomandat a fi depozitate in rafturi de vin speciale, cu spatii intre sticle, astfel incat sa fie aerisite dopurile, sa circule curentii de aer si sa stea inclinate la orizontala in siguranta, fara riscul de a fi sparte.

Temperatura si umiditatea sunt de asemenea foarte importante, pentru ca vinul sa isi pastreze calitatile ani de zile. Vinurile albe se pastreaza la temperaturi scazute, intre 6-10 grade celsius, cele roze intre 10-14 grade, iar vinurile rosii se recomanda a fi pastrate la temperaturi de 15-18 grade.

De obicei aceste conditii sunt mai greu de indeplinit in locuinte personale, dar exista numeroase solutii: cea mai indicata este depozitatea in pivnita, crama. In lipsa unei astfel de incaperi, pot fi folosite dispozitive de racire cu aer conditionat si aparate de control al umiditatii. Pentru cantitati mai mici (cateva zeci de sticle) exista si frigidere speciale cu temperatura reglabila.

In magazinele specializate, gasiti numeroare oferte de vinuri vechi deosebite si accesorii potrivite pentru degustare, servire, sau pastrare.

