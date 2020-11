Democratul Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale americane, spun Edison Rsearch si mai multe publicatii americane, relateaza Reuters. Biden promite sa fie un presedinte pentru toti americanii, indiferent daca l-au votat sau nu. "Ne asteapta o munca grea".Cel care va deveni, pe 20 ianuarie 2021, cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite, a promis, intr-un tweet, ca va fi presedintele "tuturor americanilor". "Este timpul sa lasam furia si retorica aprinsa in urma si sa venim impreuna", a adaugat el."America, sunt onorat ca m-ai ales sa conduc aceasta tara mareata. Ne asteapta o munca grea, dar va promit asta: voi fi un presedinte pentru toti americanii - chiar daca ati votat sau nu pentru mine", a scris Biden pe Twitter Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh- Jennifer Lawrence - Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020 ...citeste mai departe despre " VIDEO Modul inedit in care actrita Jennifer Lawrence a sarbatorit victoria lui Joe Biden pe strazile din Boston " pe Ziare.com