Victimele fostului producator de film Harvey Weinstein, condamnat pentru viol si agresiune sexuala, pe punctul de a primi 19 milioane de dolari

Aceste compensatii, care urmeaza sa primeasca aprobarea a doua instante, sunt rezultatul proceselor impotriva fostului producator hollywoodian in varsta de 68 de ani si contra studioului The Weinstein Company."Harvey Weinstein si The Weinstein Company au esuat in fata angajatilor lor. Dupa hartuiri, amenintari, discriminare si discriminare de gen, se face o oarecare dreptate acestor supravietuitori", a spus procurorul Letitia James intr-un comunicat, fara a preciza numarul persoanelor care vor beneficia de acest acord.In plangere se arata ca Weinstein "cerea sau isi forta angajatele sa aiba contacte sexuale neconsimtite drept compensatie pentru pastrarea locului de munca sau pentru a progresa in cariera".Insa un avocat al mai multor acuzatoare a criticat imediat propunerea de acord, estimand ca este vorba despre o "tradare totala".Potrivit Douglas Wigdor, Weinstein "nu accepta nicio responsabilitate pentru actiunile sale" in aceasta tranzactie si el nu va trebui sa plateasca niciun ban din buzunar. Acest avocat o reprezinta in particular pe Tarale Wulff, o fosta chelnerita care a depus marturie la proces ca fostul producator a violat-o in apartamentul sau in 2005.El a mentionat ca acest acord ar impiedica persoanele care nu doresc sa faca parte din acesta sa caute alte mijloace pentru a obtine compensatii. El intentioneaza sa se opuna in fata instantei.Fostul producator de cinema, gasit vinovat in februarie de viol si agresiune sexuala, a fost condamnat pe 11 martie la 23 de ani de inchisoare la capatul unui proces foarte mediatizat la New York.Aproape 90 de femei, intre care Angelina Jolie si Salma Hayek, l-au acuzat public, pana in prezent, pe Harvey Weinstein de hartuire, agresiune sexuala sau viol. Mare parte dintre fapte s-au prescris.El a fost acuzat in aprilie de o a treia agresiune sexuala intr-un dosar depus de procurorii din Los Angeles.