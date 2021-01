Valentine's Day - de la traditie la actualitate

Sarbatoarea adoptata si de romani isi are radacinile intr-o traditiei a Romei Antice, respectiv serbarile numite Lupercalia, care se organizau pe 14 februarie, in semn de onoare si pretuire pentru zeitatile Juno si Pan. Pentru ca era o sarbatoare a fertilitatii, obiceiul cerea tinerelor necasatorite sa scrie biletele de amor pe care le puneau intr-un vas din care tinerii neinsurati extrageau, la intamplare, cate unul. Astfel, participantii erau obligati sa curteze si sa cucereasca fata care a semnat mesajul ales, iar de aici se nasteau tot felul de idile.In prezent, nici Biserica Catolica, nici Biserica Ortodoxa nu sarbatoresc nici un Sfant Valentin pe data de 14 februarie. In schimb, in Calendarul ortodox, Sfantul Ierarh Mucenic Valentin este praznuit pe 30 de iulie.Pana in anul 1968, biserica Catolica il sarbatoare pe Sfantul Valentin pe 14 februarie, insa Papa Paul al VI-lea a indepartat aceasta sarbatoare din cultul general pentru ca se suprapunea nu mai multe martirologii ale unor sfinti ce purtau acelasi nume si pentru a exclude orice problema pe marginea identitatii acestui sfant. Sfantul Valentin ramane totusi in lista de sfinti praznuiti pe 14 februarie, insa numai la nivel local.Sfantul Valentin a trait in secolul al- III-lea, in Roma, pe timpul lui Claudiu al- II-lea. In vremea aceea, Imparatul Romei, a interzis soldatilor care locuiau in capitala Imperiului sa se mai casatoreasca, deoarece acestia nu mai voiau sa plece la lupte, din dorinta de a nu se desparti de sotiile lor. Sfantul Valentin, un preot crestin la acea vreme, devine cunoscut pentru faptul ca, ne luand in seamna ordinul Imparatului, oficia in secret casatorii intre crestini. Intr-un final, preotul Valentin a fost prins, inchis si martirizat in anul 269, devenind astfel sfantul ocrotitor al indragostitilor si al casatoriilor.Legenda spune ca inainte de a fi martirizat, Sfantul Valentin s-a indragostit de Iulia, fata gardianului sau, care era oarba si careia el i-a redat vederea. Cel care a binecuvantat iubirea atator cupluri, nu a putut sa fie fericit cu femeia pe care a iubit-o. In semn de iubire si pretuire i-a scris acesteia un mesaj de adio in care s-a semnat "Al tau Valentin". Acesta este considerat primul biletel de dragoste, iar traditia este dusa acum mai departe de indragostitii din intreaga lume. Intre trecut si prezent, numai semnificatia mesajului s-a schimbat: atunci era trist, acum este unul vesel.Cu o istorie atat de frumoasa si de complexa in spate, ziua de 14 februarie nu trebuie sa treaca oricum. Comanda flori in cutii de la Maison d'Or , scrie un biletel de dragoste si ofera-i femeii iubite cea mai frumoasa amintire.