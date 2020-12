Un segment de piata in crestere - capsule cu ulei de canabis si cosmetice CBD

Produsele din aceasta categorie care se bucura de cea mai mare cerere sunt uleiul CBD si gama de capsule cu ulei de canabis , fiind produsele care au patruns devreme pe piata din Romania. Intrucat uleiul CBD nu poate fi comprimat intr-o pastila, alternativa simpla si convenabila (din mai multe puncte de vedere) a uleiului CBD este reprezentata de capsule cu ulei de canabis. Acestea au o membrana gelatinoasa translucida cu o nuanta inchisa de auriu, iar continutul fiecarei capsule va fi chiar uleiul CBD de diferite concentratii.Administrarea unor capsule cu ulei de canabis ca supliment alimentar sau adjuvant in diferitele tratamente este considerata mai simpla decat administrarea directa a uleiului CBD. Cu toate ca cele doua produse pe baza de canabidiol ofera beneficii similare, masurarea corecta a dozajului este mai simpla in cazul capsulelor decat in cazul uleiului.Pentru a obtine rezultatul dorit, trebuie administrat un numar precis de picaturi de ulei cu canabidiol, de regula sublingual. Aceasta metoda de administrare nu este ideala, in special in spatiul public. De asemenea, picuratorul nu este un instrument care ofera o precizie perfecta a dozarii substantei. Din moment ce gama de capsule cu ulei de canabis contine o doza fixa de canabidiol, administrarea si respectarea dozajului sunt foarte simple.In plus, gustul uleiului de canabis este usor sec si amarui, astfel incat unele persoane prefera sa il evite. Cu toate acestea, metoda de administrare sublinguala asigura efecte mai rapide, intrucat substanta va patrunde in sange aproape imediat dupa administrare.Produsele CBD sunt perfect legale si sigure pentru organism, intrucat nu s-au constatat pana in prezent efecte adverse de niciun fel. Cu toate acestea, unele persoane inca asociaza planta de canepa cu efectele psihoactive ale marijuanei, insa aceasta asociere nefondata este tot mai rara.Astfel, pentru a profita de noua piata care se dezvolta, marii producatori de cosmetice si produse de ingrijire personala au conceput game cuprinzatoare de produse cu ulei de canabis. Marele producator Avon a lansat, inca din 2019, o serie de creme de corp si uleiuri pentru ten cu CBD, fiind printre primele companii "cu greutate" care ofera produse cu canabidiol.Pe langa uleiul CBD si gama de capsule cu ulei de canabis, insa, micii producatori din acest segment de piata pun la dispozitia clientilor o lista foarte cuprinzatoare de produse, printre care si urmatoarele:- creme si uleiuri pentru piele si ten: avand in compozitie si alte uleiuri esentiale, aceste produse sunt folosite pentru tratamentul local al afectiunilor pielii, precum acnee sau psoriazis;- pasta de dinti si apa de gura: acestea sunt concepute pentru a calma inflamatiile din cavitatea bucala si pentru a sprijini regenerarea tesutului in urma unor afectiuni;- geluri si unguent sportiv: producatorii recomanda folosirea acestora in cazul durerilor articulare si musculare survenite din diferite cauze;- alimente, ceaiuri si dulciuri cu CBD: diverse forme de administrare a substantei active in functie de preferintele clientilor;- lichid pentru tigara electronica cu canabidiol.Cu toate ca produsele care domina acest segment si care duc la cresterea lui sunt clasicul ulei CBD si gama de capsule cu ulei de canabis, domeniul este intr-o continua schimbare, asadar oferta se diversifica in mod constant pentru a tine pasul cu cererea tot mai mare. Tocmai de aceea, nu ar fi deloc surprinzator ca majoritatea marilor companii de cosmetice si produse de ingrijire personala sa ofere produse cu CBD in anii urmatori.Articol realizat de iAgency.ro - agentie SEO.