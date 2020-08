Un restaurant chinezesc a cerut scuze dupa ce a incurajat clientii sa se cantareasca la intrare si sa comande in functie de greutate

Restaurantul, aflat in orasul Changsha din centrul Chinei, a prezentat scuze pentru zelul exagerat cu care a raspuns campaniei nationale impotriva risipei de hrana, lansata de presedintele Chinei, Xi Jinping, arata rador.ro.Potrivit sursei citate, restaurantul a prezentat scuze dupa ce a incurajat clientii sa se cantareasca la intrare si apoi sa comande mancare in functie de greutate. Intr-un comunicat postat pe retelele sociale, restaurantul a declarat ca "ii pare nespus de rau" pentru ca a interpretat eronat campania chineza impotriva risipei de hrana, mai arata rador.ro, care citeaza BBC. ...citeste mai departe despre " Un restaurant chinezesc a cerut scuze dupa ce a incurajat clientii sa se cantareasca la intrare si sa comande in functie de greutate " pe Ziare.com