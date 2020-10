Un mobilier de birou bine ales te ajuta si in afaceri

Creste eficienta angajatilor

Ofera confortul necesar

Imbunatateste creativitatea

Afla cum influenteaza alegerea mobilierului de birou succesul afacerii pe care o conduci, din randurile de mai jos!Mobilierul de birou nu trebuie sa fie cumparat la intamplare, pentru ca are rolul de a spori productivitatea angajatilor. O atmosfera confortabila si moderna la locul de munca poate creste creativitatea si eficienta angajatilor. Consecintele favorabile nu vor intarzia sa apara - salariatii care se simt bine la serviciu si sunt incantati de birou vor deveni mai productivi, mai inspirati si, nu in ultimul rand, mai sanatosi.Fiindca angajatii unei companii petrec, in medie, 8-9 ore pe zi la locul de munca, este important ca firmele sa puna la dispozitia lor birouri si scaune comode. Opteaza pentru scaune birou de la Vivre , ideale pentru suprafata de lucru, pe care le poti alege in functie de buget, material sau culoare.Felul in care angajatii se simt la serviciu se va reflecta si in munca lor. Daca acestia vor acuza dureri de spate sau de gat, din cauza mobilierului, nu vor da randament in sarcinile pe care le au indeplinit zilnic. Angajatii care nu se simt bine la job iau pauze mai dese si aduna frustrari care se pot solda cu demisii. Evita aceste situatii neplacute si investeste in mobilier confortabil, care sa bucure angajatii.In afara de confortul pe care angajatii trebuie sa-l aiba la locul de munca, la fel de importante sunt si spatiile dintre birouri si modul lor de organizare. Daca au un spatiu potrivit in zona de lucru, isi pot indeplini sarcinile cu mai mult spor. In cazul in care stau prea aproape unii de ceilalti, vor fi impiedicati sa se miste in voie.Transforma-ti angajatii in persoane creative si motivate! Pune-le la dispozitie modele de birouri cool si moderne si scaune confortabile, care sa le sustina spatele in timpul orelor de munca. Dintr-un birou bine organizat si perfect functional, nu trebuie sa lipseasca nici dulapurile si etajerele, astfel incat actele si documentele sa nu fie tinute pe birou, de-a valma.Ia in calcul si imaginea pe care vrei sa o transmita compania ta celor care iti calca pragul, investind in mobilierul pentru receptie. Nici sala de conferinte nu ar trebui sa fie evitata! Angajatii nu trebuie sa se simta stanjeniti la sedinte, ci creativi si deschisi.Rezultatele pozitive pe care le inregistreaza compania depind de toate aceste detalii. Pune in practica ideile noastre si bucura-te de o afacere de succes!