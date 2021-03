Top 6 articole vestimentare pe care merita sa le ai in garderoba

Vrei sa afli care sunt piesele vestimentare de calitate pe care merita sa le incluzi in dressing si sa le porti cu bucurie si peste cateva sezoane? Inspira-te, din articolul urmator!O piesa atemporala care te poate scoate din incurcatura atunci cand nu stii ce sa porti la birou sau la o petrecere este camasa alba. Aceasta piesa se poarta la orice varsta si este foarte versatila, pentru ca arata impecabil atat cu jeansi, cat si cu pantaloni skinny negri sau modele scurte, din denim.Daca preferi outfiturile feminine, combina camasa alba clasica cu o fusta, indiferent de lungime, pentru un look boem si diafan. Ti se pare ca o camasa alba este prea simpla? Nu ezita sa o accesorizezi cu o brosa sau poarta un colier statement la gat, care sa atraga atentia. Nu trebuie decat sa alegi o camasa in marimea care ti se potriveste si sa o combini cu articolul vestimentar potrivit din garderoba. In ceea ce priveste incaltamintea, camasa alba arata bine atat cu tenisi, cat si cu pantofi inalti, cu toc.Un alt articol pe care te poti baza este rochia midi, croita impecabil, dintr-un material care nu se sifoneaza usor. Alege modelul care iti pune in valoarea linia corpului si nu vei gresi! Totodata, rochia midi se poarta in toate anotimpurile si se preteaza atat pentru evenimente de ocazie, cat si pentru cele business sau elegante.Nu stii ce sa alegi din multitudinea de modele? Axeaza-te pe rochiile midi negre, pana la genunchi, cu maneci sau fara, pe care sa le accesorizezi corect cu incaltamintea. Pentru o colectie completa, trebuie sa ai in garderoba cateva rochii casual, la care se adauga cele elegante, de seara, specifice evenimentelor formale.Pe langa rochia midi care pune in evidenta orice femeie, nici fusta creion nu trebuie omisa. Desi este un model clasic si simplu, fusta creion te ajuta sa arati chic si feminina, indiferent de eveniment.Fusta creion se poate combina cu orice top, de la tricou, camasa eleganta sau hanorac, in care sa te simti confortabil.Vrei sa creezi o tinuta rapid si simplu? Investeste in cateva perechi de jeansi clasici, in nuante de albastru sau negru, fara taieturi sau aplicatii. In acest fel, te asiguri ca jeansi sunt purtabili oriunde, de la birou pana la iesiri in oras cu prietenii. Jeansii skinny cu talie inalta si modelele de tip boyfriend ti se potrivesc indiferent de conformatia corpului si se asorteaza cu orice tip de bluza.In functie de tinuta pe care vrei sa o ai, jeansii se pot asorta cu pantofi cu toc, botine, adidasi sau bocanci.Geaca de piele nu a fost niciodata demodata, de aceea nu ezita sa o achizitionezi, daca nu ai inca una in garderoba. Se recomanda purtarea unei geci de piele simpla cu fermoar, ideala atat pentru sezonul rece, cat si pentru cel cald.Geaca se poate purta cu fuste, rochii sau pantaloni din acelasi material, optiunile fiind nelimitate!In final, daca esti in cautarea unui palton calduros pentru iarna sau serile reci de primavara si toamna, paltonul nude este ceea ce ai nevoie. Pentru zilele mai calduroase, poti avea in vedere si trenciul nude, care este o piesa vestimentara populara si versatila, care ofera eleganta oricui.Paltonul si trenciul nude pot fi purtate peste rochii, fuste si bluze sau tricouri si jeansi, astfel incat sa-ti garanteze confortul.Aceste obiecte vestimentare reprezinta optiunile perfecte pentru orice garderoba, deoarece se pot asorta armonios, in functie de anotimp sau de evenimentul la care participi.