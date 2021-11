Top 5 modele de ceasuri de mana pentru copii

Vrei sa le oferi celor mici un ceas de mana? Exista numeroase modele pe care sa le faci cadou, astfel incat prichindeii sa fie incantati. Ceasul nu este doar un simplu accesoriu pentru copii, ci ii invata despre conceptul de timp si ii responsabilizeaza.

Daca nu stii ce model de ceas sa cumperi pentru copii, iti punem la dispozitie informatii utile, pentru o achizitie optima!

Ceasuri din cauciuc sau silicon

Pentru copiii mici, sunt recomandate ceasurile de mana cu o curea din silicon sau cauciuc. De regula, cei mici sunt neatenti si pot sparge sau zgaria cu usurinta un ceas, asa ca nu este indicat sa le oferi modele prea elegante, precum cele din otel.

In schimb, poti opta pentru ceasuri rezistente si colorate pentru cei mici, pe care sa le poarte cu drag la tinutele preferate. In acest fel, ii poti invata cum sa citeasca ora si cum sa fie la timp la scoala.

Ceasuri rezistente la apa

Cand vine vorba despre copii, trebuie sa previi eventualele accidente si sa le oferi ceasuri rezistente la apa. Micutii se vor spala des cu ceasul la mana, asa ca modelele rezistente la apa nu vor fi protejate.

Verifica carcasa ceasului, pentru a afla ce protectie ofera. De exemplu, un ceas de mana rezistent la apa cu inscriptia 10 ATM poate fi purtat chiar si cand cel mic inoata. Un ceas cu 3 ATM rezista doar la un contact minim cu apa, asa ca nu este recomandat pentru micutii inotatori.

Ceasuri colorate

Indiferent de varsta, copiii vor aprecia accesoriile colorate sau cu imprimeu. Daca adultii prefera ceasurile monocrome, care nu ies prea mult in evidenta, copiii se vor bucura de modele unice.

Din fericire, gasesti ceasuri care contin personajele preferate din desenele animate, colorate in nuante intense de albastru, roz sau portocaliu. In timp ce baieteii vor adora un ceas cu imagini ale masinutelor, fetitele vor vrea sa poarte ceasuri cu papusi sau cu balerine in interiorul cadranului.

Ceasuri elegante

Ceasurile elegante reprezinta alegerea ideala pentru copiii mai mari sau pentru adolescenti. Daca vrei sa oferi un ceas copilului tau, alege modele care se asorteaza cu stilul lor vestimentar, tinand cont de preferinte. Pentru copiii care merg la scoala, poti opta pentru ceasuri clasice si elegante, cu o curea neagra si carcasa din otel.

Ceasuri inteligente

In zilele noastre, ceasul inteligent sau smartwatch-ul se regaseste printre preferatele copiilor. Acest model vine insotit de diferite functii utile, este durabil si usor de utilizat, asa ca le vei face cadouri pe care nu vor uita prea curand.

Unele modele de ceasuri inteligente includ si monitorizarea prin GPS. Asadar, copiii mici pot fi monitorizati atunci cand sunt in timpul orelor sau la joaca. Desigur, vei avea nevoie de o cartela SIM, care sa fie conectata la o aplicatie de pe telefon, pentru a stii unde se afla copiii in orice moment. Ceasurile inteligente au incorporate si o alerta SOS, care sa trimita utilizatorilor conectati alerte rapide, in caz de pericol.

Cu ajutorul unui ceas inteligent, copiii reusesc si sa efectueze si sa primeasca apeluri. Nu in ultimul rand, copiii activi isi pot monitoriza rezultatele activitatilor sportive. Ceasurile moderne vin insotite de cronometru, de pulsoximetru si de monitorizare a somnului, functii utile pentru cei mici.

Gasesti ceasuri pentru copii de la Bijuteria-Gia, pe care sa le oferi cu drag copiilor, in functie de preferintele lor in materie de design, material sau culoare. Care sunt modelele tale preferate?

