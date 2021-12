Top 10 idei de marturii perfecte pentru nunta ta

Marturiile pentru nunta reprezinta unul dintre cele mai importante detalii pe care trebuie sa le ia in considerare viitorii miri la organizarea marelui eveniment din viata lor. Aceste daruri simbolice oferite invitatilor sunt o dovada a juramantului de dragoste pe care si-l fac tinerii casatoriti, dar si o amintire sau un mic gest de apreciere pentru toti cei prezenti. Traditia marturiilor a aparut cu mai bine de 600 de ani in urma, cand nobilii europeni au inceput sa le dea oaspetilor care luau parte la nuntile lor bomboniere din cristal care aveau cuburi de zahar in interior. Cadourile simbolizau bogatia, norocul si fericirea, dar mai ales iubirea mirilor. Obiceiul se pastreaza si in zilele noastre, doar ca acum exista o multime de articole ce se folosesc drept marturii. Daca te-ai deci sa le oferi invitatilor tai o parte din bucuria nuntii tale, iata cateva idei care-ti pot fi de ajutor sa-i impresionezi cu adevarat:

1. Borcanele cu miere sau dulceata

Asa cum in trecut se oferea zahar pentru a impartasi invitatilor iubirea si norocul si in zilele noastre se pastreaza „dulcea traditie”. Insa, belsugul in casnicie, dragostea si fertilitatea sunt simbolizate prin mierea sau dulceata din care pot gusta toti cei care iau parte la minunatul eveniment.

2. Sticlute cu bautura

Sunt unele dintre marturiile pe care le poti trece in categoria celor handmade. Poti achizitiona chiar tu cateva sticluete perfecte pentru marturiile de nunta in care sa pui orice bautura iti doresti. Ca sa fie cat mai frumoase, ataseaza-le cateva flori uscate sau un mesaj ingenios care sa-i surprinda pe meseni.

3. Sticlute cu ulei de masline

In general, sticlutele folosite pentru marturii pot fi umplute cu orice iti doresti. O varianta inedita o reprezinta uleiul de masline. Foarte multi miri apreciaza decorul mediteraneean, asa ca ce poate fi mai potrivit decat sa folosesti emblema acestui stil?! Nu uita sa adaugi etichete personalizate fiecarei sticle, cu data nuntii si numele voastre.

4. Produse dulci cu ravase

Daca te numeri printre cei care vor sa respecte traditia si sa foloseasca marturii dulci, atunci opteaza pentru produse rafinate si aspectuoase, cu ravase. De pilda, alege sa folosesti celebrele macarons, ambalate alaturi de un citat semnificativ pentru povestea ta de dragoste.

5. Semne de carte

Sunt foarte practice si pot fi usor de personalizat ca sa se potriveasca tematicii evenimentului. In cazul in care te numeri printre cei care apreciaza lectura este excelent sa impartasesti aceasta pasiune si cu oamenii care iau parte la cel mai frumos eveniment din viata ta.

6. Fotografii

In prezent, fotografiile sunt des intalnite la nunti, sub diverse forme. Poti alege mici poze cu voi doi, care sa aiba un magnet pentru a fi pastrate pe usa de la frigider. Totodata, fotomarturiile sunt tot mai populare in zilele noastre, asa ca nu vei da gres nici daca alegi o cabina foto unde oaspetii sa imortalizeze acest moment deosebit.

7. Plante suculente

Daca vrei sa le amintesti celor dragi de povestea voastra de dragoste, ofera-le mici plante suculente pe care sa le pastreze pentru mai multi ani. Aceste marturii sunt perfecte pentru nuntile organizate in mijlocul naturii.

8. Dopuri personalizate

Vrei sa mergi pe varianta unor marturii care sa nu treaca neobservate de catre invitatii tai? Alege dopurile personalizate, unele dintre cele mai nonconformiste si speciale cadouri de nunta.

9. Pahare inscriptionate

Ca sa abordezi trendurile prezente pune pe mesele la care vor sta invitatii marturii sub forma de pahare. Personalizeaza-le cu initialele si data nuntii, cu numele voastre ori cu alt mesaj pe care vrei sa-l transmiti celorlalti.

10. Plicuri cu seminte de flori

Au o semnificatie deosebita si te duc cu gandul la iubire, gingasie si delicatete. Marturiile de acest gen se potrivesc evenimentelor in aer liber, completate de frumusetea plantelor decorative.

Daca alegi astfel de marturii mai mult ca sigur vei aduce zambete pe chipul tuturor celor dragi tie. Alege sa folosesti articole care sa va reprezinte voi sau povestea voastra de dragoste, dar care in acelasi timp sa-i uimeasca in mod placut pe invitati.

