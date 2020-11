TOP 10 cadouri de multumire pentru nasi

Daca vreti sa le multumiti parintilor spirituali cu un gest frumos, iata 10 idei orginale cadouri pentru nasi , pentru orice ocazie: aniversare casatorie, zi de nastere, Craciun, Paste etc.Acesta este un cadou de cuplu de care se vor putea bucura ambii parteneri. Nasul si nasa vor putea sa-si rezerve timp pentru ei insisi pentru a realiza un mulaj personalizat, cu mainilor lor impreuna. Kitul cu praf ceramic non-toxic este intuitiv si contine toate materialele necesare pentru crearea unui obiect decorativ emotionat, unic. In pachet exista inclusiv instructiuni detaliate, cu ilustratii, manusi de protectie si ustensile necesare pentru amestecarea materialului.Globul plutitor este un obiect decorativ special, pe care il poti oferi nasilor in semn de multumire, apreciere, recunostinta si respect. Functioneaza pe baza unui sistem electromagnetic care face posibila levitarea globului in aer. In plus, globul Pamantesc ingenios emite lumini LED colorate, calde si placute. La intuneric arata fascinant. Nasii vostri il vor putea aseza in living sau in dormitor pentru a-l admira si pentru a initia povesti si planuri de calatorie in Lumea noastra mare.Daca aveti o pereche de nasi care traiesc pe picior mare, cu siguranta este si mai dificil sa le alegeti un cadou deosebit. Insa, dozatorul de bauturi Glob Pamantesc va poate ajuta sa iesiti din impas. Setul include doua pahare, ceea ce il face perfect pentru cupluri, dar si pentru musafiri sau serile prelungile de relaxare, doar in compania muzicii. Ce e uimitor la acest glob pamantesc este corabia de pirati, din sticla, asezata oblic in interior. Apoi, globul troneaza pe un piedestal din lemn si este decorat cu siluetele continentelor, la fel ca si paharele incluse in pachet.Nasii vostri sunt plini de umor, veseli si mereu cu zambetul pe buze? Atunci, indrazniti sa le faceti cadou seturi de sosete colorate, cu diferite modele. Puteti alege sosete cu buline pentru nasa si sosete cu dungi pentru nasul. Dar, pe Mindblower.ro gasiti o multime de idei si modele de sosete vesele, inclusiv sosete pentru biciclisti, pentru pescari, cu animale salbatice, cu pisicute, caini, planete etc.Ajungem din nou in zona cadourilor cu dichis, la o caseta deluxe care include accesorii pentru vin si piese de sah. Pe exteriorul casetei se afla tabla de sah, astfel ca cele mai importante elemente pentru o seara linistita in compania sahului, binecuvantat cu un vin bun, sunt prezente. Caseta este o idee buna de cadou pentru nasi, deoarece ambii se pot bucura de el intr-un mod placut. Rafinamentul casetei, finisajele sale si utilitatea accesoriilor pentru vin asezate gratios in interior fac din acest cadou unul de exceptie.Ce cadou minunat! Harta razuibila a Romaniei este unul din cele mai interesante si interactive cadouri pentru nasi. Harta poate fi razuita pentru a dezvalui calatoriile pe care cei doi le-au realizat impreuna de-a lungul vietii lor. Ea poate fi inramata si tinuta la loc de cinste in living, urmand sa-si schimbe infatisarea dupa fiecare noua descoperire. "Unde nu am fost deloc in vacanta?", "Ce bucata din Romania nu am prea vizitat?" - iata doar cateva intrebari de ghidaj pe care cei doi nasi le vor explora, pentru a-si stabili mai departe traseul prin Romania.Un alt cadou minunat de cuplu este patura cu maneci - o idee trasnita, care ii va suprinde pe cei doi nasi. Isi vor putea petrece serile si weekendurile in patura lor comuna, vizionand filme, ascultand muzica, facand planuri de viitor, discutand ca cei mai apropiati prieteni de pe Pamant. Patura este fabricata dintr-un material plusat moale, placut la atingere si are un buzunar central pentru telecomanda, telefon, servetele pentru cel/ cea care plange la filme de dragoste etc.Daca aveti o pereche de nasi vesnic tineri, care adora voia buna, distractia si petrecerile, atunci acest Set tip Jenga cu shot-uri va fi pe placul lor. Isi vor putea delecta musafirii si veti putea sa va distrati toti patru in serile in care va reuniti. Setul include 60 de blocuri din lemn, fiecare avand inscriptionata cate o provocare de baut: Baga doua shoturi, Alege pe cineva pentru urmatorul shot, Mai bea o data. Regulile sunt simple si intuitive (cel putit inainte de a executa cateva provocari de pe blocurile din lemn): construiti turnul instabil, fara ca el sa cada.Acest cadou pentru nasi este inspirat pentru cei care locuiesc la casa si obisnuiesc sa pregateasca mese cu gratarul din curte. Valiza Barbeque cu 18 accesorii este utila atat pentru nasul, cat si pentru nasa, care vor putea avea la indemana toate ustensilele potrivite pentru a intoarce carnea pe gratar, pentru a o aplatiza, pentru a scoate la timp bucatile de carne si mititeii perpeliti. Ustensilele sunt fabricate din otel inoxidabil si au manere din plastic. Valiza include spatula, cleste, furculita, cutit, perie, pensula si 12 frigarui lungi si mini.Cine nu iubeste mirosurile naturale de prospetime - lavanda, lemn, portocal, vanilie etc? Ce e si mai interesant e ca aceste uleiuri esentiale au efecte terapeutice, ele putand fi folosite pentru o serie de afectiuni, cum ar fi insomnie, sinusuri infundate, probleme de respiratie etc. De aceea, sa oferi cadou nasilor un difuzor uleiuri esentiale este o idee excelenta. Cele mai noi difuzoare de uleiuri esentiale pe care le gasesti pe Mindblower functioneaza ca umidificator si ca lampa de veche, cu mai multe culori.Multumeste nasilor cu un cadou deosebit din lista de mai sus. Fie ca e in preajma sarbatorilor de iarna, ca mergeti sa-i vizitati de Craciun, ca sunteti departe, dar va ganditi la ei, ca isi aniverseaza casatoria sau este alta ocazie speciala, aratati-le ca va pasa de ei. Trimiteti-le un cadou de multumire si respect, alaturi de un mesaj frumos.Pentru mai multe idei cadouri nasi accesati Mindblower.ro, magazinul de cadouri iesite din minti. In stoc: trandafir placat cu aur, cutie de bijuterii, cadouri nunta nasi, idei originale si cadouri simbolice pentru nasi.