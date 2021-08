Titluri de carti de psihologie si sociologie citite in pandemie

Topul celor mai cumparate carti de psihologie si de sociologie de la Antic ExLibris

5. Equal Power: A handbook for men and women - Jo Swinson

4. The 'R' Word: Racism - Kurt Barling

3. Introducing Psycho-Analysis: A Graphic Guide - Ivan Ward si Oscar Zarate

2. Freud: The Key Ideas - Ruth Snowden

1. Understand Psychology - Dr. Nicky Hayes

Doua dintre categoriile care au avut o crestere importanta in ceea ce priveste vanzarile sunt cartile de psihologia si sociologia (psihologia, in special cu studiile introductive, iar sociologia cu carti care abordeaza teme intens discutate in spatiul public). Aceasta tendinta poate fi pusa pe seama contexului, oamenii dorind nu doar sa isi ocupe timpul, care altfel ar fi fost alocat iesirilor cu prietenii sau altor moduri de relaxare sau de distractie, dar si sa invete lucruri noi, mai exact sa inteleaga psihicul uman si fenomene sociale de actualitate.Intre cartile de sociologie cele mai cumparate gasim un volum despre egalitatea dintre sexe si unul despre rasism, iar intre cele de psihologie, asa cum probabil se asteapta de la acest top, avem un volum despre psihanaliza, unul dedicat parintelui psihanalizei, Sigmund Freud, si unul despre psihologie in general.De ce este inegalitatea de gen atat de persistenta? Din cauza puterii. Chiar si astazi, puterea ramane concentrata in mainile oamenilor din lumea afacerilor, a politicii si a culturii. Deciziile luate de cei cu putere tind sa perpetueze inegalitatea de gen, mai degraba decat sa accelereze solutionarea acesteia. Si cei care vad problema se simt neputinciosi: sexismul inradacinat si inegalitatea de gen par sa aiba o anvergura prea mare pentru a fi rezolvate. Equal Power indreapta o oglinda asupra societatii, dezvaluind amploarea inegalitatii de gen, sustinand totodata faptul ca toata lumea are puterea de a crea schimbari. Fie ca sunteti un simplu student adolescent, un CEO international sau un sofer de taxi, putem face multe ca prieteni, consumatori, parinti si colegi pentru a promova corectitudinea. In aceasta carte motivationala si esentiala, fostul ministru guvernamental pentru femei Jo Swinson subliniaza pasii, mici si mari, necesari pentru a face societatea noastra cu adevarat egala.Rasa si rasismul raman o parte inevitabila a vietii oamenilor de culoare. Dispretul zilnic, adesea inradacinat in frici si in perceptii gresite despre "celalalt", inca distruge vieti. Dar mai conteaza rasa la fel de mult cum conta candva? Multi sustin ca traim intr-o societate post-rasiala si ca rasismul nu mai este o piedica in cale sanselor - Kurt Barling se indoieste ca lucrurile sunt atat de simple.The 'R' Word examineaza o tara in schimbare, dintr-o lume in schimbare, relatiile cu notiunea de rasa si de rasism, analizand paradoxul din mijlocul anti-rasismului. Adoptand limbajul opresorului pentru a-l libera pe cel opresat, ne blocam intr-un limbaj mostenit din stiinta rasei, din rasa si din rasism? Este inca posibil sa te schimbi si sa nu mai tii cont de culoare? Kurt Barling este profesor de jurnalism la Middlesex University din Londra. El a fost principalul crainic pentru BBC timp de 25 de ani, a realiazat zeci de documentare in prime-time si a castigat multiple premii pentru jurnalim, pentru realizarea de film si pentru scris.Este oare psihanaliza o stiinta? Cum cred psihanalistii ca functioneaza mintea? De ce a fost Freud atat de interesat de sex? Fie ca realizam sau nu, psihanaliza a modelat profund cultura vestica. Ea este un element cheie al intelegerii vietii noastre emotionale si inventatorul ei, Sigmund Freud, inca este o figura iconica. Insa, putine lucruri se stiu in general despre psihanaliza. Introducing Psychoanalysis este o indreptare a acestui echilibru. Ivan Ward si Oscar Zarate aduc acest subiect notoriu opac la viata, subliniind ceea ce fac psihanalistii si teoriile din spatele acestui subiect, explicand termeni ca Ego, Id, Inconstient, Relatii de obiecte, Atasament si multe altele. Una dintre putinele carti care conecteaza psihanaliza cu viata de zi cu zi, aceasta este o lectura ideala pentru oricine este fascinat de aceasta foarte faimoasa "cultura graitoare".Citirea intregii opere a lui Sigmund Freud ar lua mai mult timp decat avem majoritatea dintre noi. Freud - the Key Ideas concentreaza toate informatiile de care ai nevoie despre viata si despre opera marii personalitati intr-o singura carte. Cu explicatii clare si cu exemple scoase chiar din cazurile lui Freud, veti ajunge la o intelegere temeinica a conceptelor principale, de la dezvoltarea psihosexuala, la analiza viselor. Freud: The Key Ideas este cel mai inteligent mod de a descoperi viata si opera lui Sigmund Freud, unul dintre cei mai influenti ganditori ai secolului al XX-lea. Acesta explica in termeni simpli ideile sale complexe, sustinandu-le cu trimiteri la textele sale. De la educatie si dezvoltarea modului de a gandi, lucrarile si influentele timpurii, complicatiile tuturor sistemelor de gandire complexe sunt discutate intr-un mod direct si fara jargon.Psihologia este despre oameni - despre modul in care gandim, ne comportam si dam sens lumii. Acesta este un subiect care ne preocupa pe noi toti, iar aceasta este o introducere directa si simpla in unele dintre principalele ei domenii. Vei descoperi procesele si influentele care te fac sa fii ceea ce esti si, cu putin noroc, vei obtine si o perspectiva asupra vietii tale personale.Understand Psychology explica procesele psihologice de baza si modul in care acestea influenteaza toate aspectele vietii de zi cu zi. Exploreaza de ce suntem asa cum suntem, cum am ajuns sa fim asa si ce am putea face pentru a schimba trasaturi aparent fundamentale. Cartea pune psihologia in context, folosind un limbaj non-tehnic pentru a analiza situatiile de zi cu zi. Este o introducere cuprinzatoare care arata cum experienta umana poate fi inteleasa pe mai multe niveluri. Intelegeti psihologia va duce prin fiecare aspect al subiectului, de la dezvoltarea copilului si influentele sociale, pana la rolul amintirilor si emotiilor.