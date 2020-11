Tipzor Media lanseaza un nou proiect de publishing dedicat pasionatilor de divertisment online

Tot mai multi romani aleg sa joace la pacanele pe internet, iar Pacanele-Gratis.ro este cel mai amplu comparator de oferte - analizeaza atat jocurile in sine, cat si oferta generala a operatorilor. Se va face astfel diferenta din start intre un website de jocuri de noroc online care abordeaza marginal partea de sloturi si un cazino online veritabil care propune chiar si peste 2000 de sloturi din care se poate alege, pentru divertisment la cele mai inalte cote.Orice persoana tentata de pacanele online va putea decide mai bine ce cazinouri sa aleaga, ce jocuri aduc cele mai mari castiguri si va afla despre numeroasele avantaje la sloturi online vs. pacanele la aparate offline. Date despre depunere si retragere bani, informatii despre sloturi online gratuite, despre jocuri pe bani reali fara utilizare de carduri - iata doar cateva subiecte abordate pe noul website Pacanele-Gratis.ro.Portalul web dedicat sloturilor online este realizat de experti in domeniu si totul este prezentat onest, echidistant, cu plusuri si minusuri pentru fiecare joc sau cazino online prezentat. Trebuie subliniat faptul ca toate informatiile se refera doar la sloturi oferite de operatori licentiati in Romania de catre ONJN, unde jocul este 100% legal si sigur. Foarte util este si faptul ca se poate accesa pe website lista tuturor cazinourilor online legale disponibile in Romania."Am dorit sa oferim celor ce apreciaza aceasta forma de divertisment un spatiu online unic cu informatii oneste, unde analizam totul in mod corect, impartial. Recomandam doar solutiile cele mai bune de sloturi si de cazino online in general si informam publicul cu privire la cele mai importante aspecte. Cine acceseaza Pacanele-Gratis.ro si porneste de aici experienta de divertisment online va avea parte de cele mai multe beneficii, inclusiv promotii speciale la cei mai mari operatori. Totul 100% legal si sigur, fara riscuri, doar distractie de oriunde, oricand, pe orice dispozitiv", spun reprezentantii Tipzor Media , firma care administreaza Pacanele-Gratis.ro.De ce sloturi online? Conform datelor existente pe website-ul mai sus mentionat, principalul motiv pentru care din ce in ce mai multi clienti aleg mediul online este faptul ca RTP-ul (procentul de plata catre jucator) sloturilor de pe internet este in medie de 96% - 97%, in conditiile in care offline oscileaza intre valori de 60% - 90%. Online exista mai multe sanse de castig, dar sunt si alte avantaje specifice mediului online, precum accesul rapid oricand, oriunde te-ai afla. Nu trebuie uitate bonusurile consistente si numeroasele mecanisme promotionale.Tipzor Media se bucura de o foarte buna reputatie in lumea jocurilor de noroc online, fiind una dintre primele companii din Romania detinatoare de licenta de gradul II pentru afiliati. In prezent, firma investeste in consolidarea unui portofoliu de website-uri adresate pasionatilor de jocuri de noroc online, abordand atat partea de online casino, cat si sectorul de pariuri sportive online, cu website-uri precum gnttips.ro casino365.ro si noul lansat pacanele-gratis.ro.