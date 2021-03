Tendinte in materie de electrocasnice pentru bucatarie in 2021

Potrivit unui studiu de piata recent realizat de Foodwise Marketing, opt din zece romani sustin ca, de la debutul pandemiei, au ajuns sa gateasca frecvent acasa, deci si-au folosit bucataria mai mult, in timp ce aproape un sfert si-au facut din nou provizii de alimente conservate. Prin urmare, multi au cautat sa se simta bine in aceasta incapere, optand pentru echipamente tot mai practice si functionale, pe care si-au cheltuit o parte din economii, mai ales ca au renuntat si la vacante.Pe o piata considerata matura, cea a cuptoarelor, inovatiile si ineditul au fost cele care au stimulat vanzarile, de la masinile de gatit electrice cu tuse retro la noile aparate echipate cu functii practice, precum o programare precisa sau conectata ori sonda de temperatura. Au fost lansate cuptoare electrice multifunctionale, precum cele care permit gatirea unor mancaruri cu timp de preparare diferit, de exemplu, o friptura si un cozonac, si asta fara ca aromele lor sa se imbine.Avand in vedere si o tendinta in crestere a alimentatiei mai sanatoase, piata cuptoarelor cu abur a inregistrat si ea un mare succes, garantand preparate echilibrate si gustoase. Unii producatori au mers mai departe, propunand diferite modele de cuptoare combinate, multifunctionale, care nu ocupa mult spatiu.Potrivit aceluiasi studiu, respondentii sustin ca, in prezent, sunt atenti la starea lor de sanatate, iar 40% adauga vitamine meniului zilnic, pentru a-si creste imunitatea. 16% opteaza pentru suplimente alimentare, aproape 14% au decis sa consume alimente cu un nivel minim de procesare, in timp ce 27% nu au schimbat nimic din modul obisnuit de a se hrani. Aparatele cu care se prepara micul dejun sunt in plina expansiune. De exemplu, pe piata aparatelor de cafea, comportamentul s-a schimbat si, desi cele cu capsule inca sunt in tendinte, se remarca o crestere a vanzarilor pentru cafetierele cu rasnita, pentru a beneficia de gustul unei cafele proaspat macinate. In plus, renuntarea la capsulele de cafea, care sunt realizate din materiale ce nu pot fi reciclate, implica si o preocupare pentru mediu. Canile de fiert apa si ceainicele au facut, de asemenea, progrese semnificative in ceea ce priveste vanzarile.Masini de paine, aparate de fabricare a iaurtului, inghetatei, masini de sifon sau de procesat diverse alimente, toate au fost imbunatatite si producatorii profita la maximum de aceasta tendinta a mancarurilor pregatite in casa. Stimulati si de show-urile culinare difuzate pe posturile TV sau in streaming, oamenii si-au (re) descoperit pasiunea pentru gatit si, mai ales, pentru copt prajituri, de unde si o crestere exponentiala a vanzarilor de roboti de bucatarie si a aparatelor de tip cake factory.Producatorii spun ca in toate aceste categorii se evidentiaza doua tendinte, prima fiind cea a produselor mai compacte, care permit cuplurilor sau persoanelor singure sa se rasfete cu aparate performante ce ocupa putin spatiu, potrivite pentru bucatariile mai mici. De asemenea, exista dorinta de a prepara mancaruri ca maestrii bucatari, cu produse premium, precum diversi roboti sau aparatul de gatit sous-vide, ce permite o preparare lenta, ce pastreaza toate vitaminele si garanteaza un rezultat perfect.Una dintre tendinte este aceea a frigiderelor de designer, cu marci care acorda o atentie deosebita finisajelor si ofera produse foarte rafinate. Dar astfel de aparate vin si cu mai multe functii pentru a conserva mai bine alimentele, cum ar fi cea de "bruma" pentru sertarul de legume, cea care regleaza umiditatea si permite fructelor sa ramana proaspete de pana la cinci ori mai mult timp, sisteme de racire ventilate, distribuitoare de apa sau gheata zdrobita etc. Iar o alta tendinta care influenteaza vanzarile de electrocasnice din segmentul frigorific este gatirea in serie, respectiv pregatirea tuturor meselor pentru o saptamana in avans si inghetarea portiilor. Acesta este motivul pentru care si congelatoarele au inregistrat vanzari mari.Masina de spalat vase nu mai este de mult timp considerata un lux, ci o necesitate, iar cele de noua generatie sunt mai eficiente si mai durabile. Consumatorii doresc mai ales sa economiseasca timp, dar si energie si detergent. Producatorii de masini de spalat vase vin cu numeroase inovatii, cu aparate mai silentioase, cu capacitate mai mare, care spala mai bine datorita jeturilor puternice, ce beneficiaza de sisteme de deschidere automata a usilor la sfarsitul ciclului pentru a reduce reziduurile provocate de umiditate si care sunt, de asemenea, prevazute cu program de uscare. Nu in ultimul rand, aparatele echipate cu sisteme automate de dozare a detergentilor sunt mai ecologice, acest fapt garantand, de asemenea, o uzura mai redusa a masinii in sine.Gama de aparate electrocasnice este in permanenta actualizata cu noi produse de la companii de renume. Directia principala in 2021 poate fi rezumata intr-un singur cuvant: comoditatea. Se acorda mai putina atentie esteticii si mai multa functionalitatii, eficientei energetice, fiabilitatii si usurintei de utilizare.