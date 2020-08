Surprizele de care a avut parte o vedeta TV din Romania, in vacanta la un hotel de 5 stele din Bulgaria: "Plaja noastra e inchisa because of Covid-19. Cum?"

Iata ce a scris Mihai Jurca despre experienta de la bulgari, pe blogul personal:"Saptamana trecuta am fost 5 zile la mare, in Bulgaria, cu jderii (gemenii) de 5 luni. Practic prima lor excursie in strainatate. In mod normal preferam litoralul romanesc, dar din dorinta de a ne caza intr-un complex mai mare, cu oaresce izolare, plaja privata, si unde sa avem cam toate conditiile necesare unei vacante cu copiii. Zis si facut.Cautat pe Booking, Thracian Cliffs unde mergem de obicei era rezervat full, asa ca am ales Lighthouse Golf and Spa, un alt hotel de 5 stele, aflat la vreo 60 de kilometri de Vama Veche.Ajunsi la hotel, prima impresie destul de buna. Hotel izolat, pe un ditamai domeniul, cu terenuri de golf, o parcare draguta - plina de masini cu numere de Romania - un lobby de hotel de 4-5 stele, mocheta pe jos, tablouri, etc. Ce mai, mirosul acela de vacanta pe care nu l-am mai simtit de mai bine de jumatate de an.Ne cazam, mergem in camera, toate bune si frumoase. Prima bila alba - caruciorul dublu, de gemeni, intra in lift. Camerele sunt excelente. Spatioase, undeva in jurul a 30 de metri patrati, baia eleganta si foarte curata, o terasa spatioasa, mocheta pe jos asa cum imi place mie si piesa de rezistenta - un pat care cred ca avea 240 cm. Genul de pat pe care il intalnesti de regula in hotelurile americane.Hai ca am dat lovitura, am nimerit bine! Desfacem bagajele, aranjam copiii si iesim la masa, la restaurantul 19th Hole. Tarzior pentru masa, cam 21:30. Ne sunt aduse meniurile si ni se pune in vedere ca nu putem comanda chiar orice pentru ca cineva was fired (a fost concediat - n.r.) la bucatarie. Nevorbind o engleza prea buna, baiatul care ne servea nu s-a facut foarte bine inteles.Radeam cu nasii nostri cu care mai eram la masa, ca ia uite, ma, ce or fi facut oamenii astia la bucatarie, s-au certat, s-au luat la alergat printre tigai si cratite, iar jumatate dintre ei au fost concediati pe loc. Iar ultimul care a ramas face sandwichuri pana ii sare cutitul din prasele. Mai intrebam o data, si aflam ca ... booom in bucatarie!Pai, spune artistule asa, ca au iesit artificii in bucatarie.Peste aveti? Nu! Paste? Nu! Friptura de vita? Nici de asta. Ce aveti? Sa ...citeste mai departe despre " Surprizele de care a avut parte o vedeta TV din Romania, in vacanta la un hotel de 5 stele din Bulgaria: "Plaja noastra e inchisa because of Covid-19. Cum?" " pe Ziare.com