Studiu GLAMI.ro: 1 din 2 magazine online din Romania crede ca un eventual lockdown va duce la cresteri in vanzari

●94% dintre magazine se concentreaza pe social media ca un canal de marketing si vanzare profitabil in aceasta perioada●59% au instituit reglementari speciale de siguranta in depozitele lor●53% s-au concentrat pe actiuni de crestere a vanzarilor de Black Friday si in decembrie 2020●24% si-au reorganizat lanturile de aprovizionare, integrand furnizori locali●41% au reorganizat si redirectionat bugetele din offline in online, inclusiv prin inchiderea unor magazine fizice si prin upgradarea platformelor lor onlineGLAMI, primul motor de cautare online de moda din Romania, a realizat acest sondaj in randul magazinelor partenere inregistrate pe www.glami.ro , pentru a obtine mai multe informatii despre modul in care se pregatesc pentru un potential lockdown in aceasta iarna.Chiar daca 52% dintre magazinele online considera ca un al doilea lockdown Covid-19 ar avea un impact pozitiv asupra afacerii lor online si ar duce la cresteri, 40% din retailerii omnichannel au raspuns ca veniturile lor sunt mai mici in 2020, in ciuda cresterilor la nivelul veniturilor din online.In plus, 1 din 5 magazine online a luat in considerare schimbari in achizitii si sortimentatie, inclusiv vanzarea mastilor de protectie, concentrandu-se mai mult pe colectiile de baza si pe mai multa cercetare si dezvoltare in ce priveste tendintele.In intervalul noiembrie-decembrie 2020, 56% dintre magazine pregatesc mai multe campanii de reduceri decat anul trecut, iar 44% dintre respondentii la sondaj au declarat ca intentioneaza sa investeasca mai mult in publicitate online anul acesta, comparativ cu 2019.In ceea ce priveste strategia lor de marketing si vanzari, magazinele online se vor concentra pe retelele sociale (Facebook, Instagram), urmate de reclame Google, marketing prin e-mail, marketing de continut si SEO si marketing afiliat.Pe de alta parte, colaborarile cu influencerii sunt, de asemenea, un canal profitabil luat in considerare de e-tailers, imediat dupa campaniile de marketing afiliat.La spectrul opus, publicitatea outdoor si publicitatea radio/TV se claseaza pe ultimele locuri.In privinta celor mai relevante tendinte pentru anul viitor, respondentii au evaluat retelele sociale drept principalul canal de marketing pentru vanzarile online de moda. Moda tip augmented reality si moda sustenabila sunt alte doua tendinte cu tractiune.63% dintre respondenti studiului sunt magazine cu vanzare exclusiv online; 37% sunt retaileri omnichannel (vanzare online + in magazinele fizice.