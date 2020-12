Stilul industrial - cum sa il integrezi in amenajarea livingului

Stilul industrial iti permite sa lasi la vedere tevi si conducte, sa pastrezi peretii nefinisati, sa expui elemente structurale, sa pui in evidenta stalpi intr-o maniera extrem de chic, sa combini obiecte industriale, inedite, cu lucruri contemporane, inovatoare. Lemnul, fierul si caramida sunt elementele care se imbina cel mai bine in stilul de amenajare industrial.Respectand elementele specifice, este foarte usor sa decorezi un living in stil industrial.Stilul industrial este caracterizat de spatii mari, fluide, incaperi deschise, fara pereti despartitori. Finisajele imperfecte sunt cele care definesc acest stil unic, peretii nefinisati, de caramida sau beton fiind un statement in stilul industrial.Structurile metalice, tevile si conductele sunt lasate la vedere, eventual vopsite, dar scoase in evidenta - acestea sunt o alta caracteristica definitorie a stilului industrial.Mobila de living in stil industrial este diversa, chic si moderna si iti permite sa dai frau liber imaginatiei. Nu e nevoie sa achizitionezi un set de mobiler, poti opta pentru dulapuri si corpuri diferite, cu ajutorul carora sa creezi un decor unitar si inedit.Piesele de mobilier cu linii simple, nefinisate, neobisnuite se integreaza perfect in acest decor. Materialele din care sunt confectionate pot fi diverse: lemn masiv, piatra, otel, sticla. Daca alegi o canapea simpla, intr-o culoare inchisa, opteaza pentru o masuta de cafea deosebita , care scoate din anonimat spatiul.Din punct de vedere cromatic, stilul industrial este destul de limitat. Tonurile preponderent folosite sunt neutre, calde, inspirate din culorile naturii, negru, tonuri de gri, crom, caramiziu.Poti opta si pentru diverse accente de culoare, de preferat inspirate din spectrul de culori al naturii: verde, albastru, galben, fie ca sunt piese de design, un covor, un taburete sau o vaza mare cu flori. Personalizeaza spatiul astfel incat sa existe elemente in contrast cu restul decorului.Daca doresti sa iti amenajezi livingul in stil industrial si nu dispui de un perete de caramida, poti alege un tapet care imita caramida, iar pentru pardoseala, un parchet care imita lemnul sau gresie portelanata care se aseamana cu betonul.Elementele decorative sunt neconventionale in stilul industrial. Cu sau fara o forma bine definita, poti alege sa expui in livingul tau cele mai excentrice piese de design, statuete, cutii metalice, cufere, chiar si un seif. In combinatie cu o mobila de living in stil industrial , vei avea parte de o sufragerie cu design unic.Daca vrei sa delimitezi spatiul, opteaza pentru pereti realizati din tevi de cupru, conducte sau bete de bambus, pentru un plus de efect.Peretii pot fi decorati cu elemente decorative din tabla, tablouri mari, afise luminoase, ceasuri masive, in stil vintage, poze inramate, rafturi din metal, oglinzi mari cu rame inedite. Poti sa pui chiar si o bicicleta pe perete si tot se integreaza perfect in decorul industrial.Pentru un living amenajat in stil industrial nu este nevoie de lumina in exces. De preferat este lumina naturala, alaturi de corpuri de iluminat cat mai simple, confectionate din metal. Daca optezi pentru pendule, alege 3 piese diferite, dar asortate cromatic sau chiar becuri decorative cu filament. Lumina calda este cea care defineste acest stil.Stilul industrial este accesibil ca pret si nu necesita modificari majore, fiind perfect chiar si pentru spatiile mici. In plus, nu ai nevoie de cunostinte de design interior, pentru ca este un stil versatil, care se bazeaza foarte mult pe imaginatia si creativitatea "designerului".