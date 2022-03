Sterling Cruise aduce în România celebrul brand american Popeyes. Primul restaurant Popeyes din țară se va deschide pe 9 aprilie 2022

Sterling Cruise lansează în România celebrul brand american Popeyes și anunță marea deschidere a primului restaurant pe 9 aprilie, în Băneasa Shopping City.

Fondat în 1972 în New Orleans, Popeyes este unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante cu servire rapidă din lume, reușind să creeze o nișă pe piață prin rețetele autentice, în stil Louisiana. Brandul este fondat pe o tradiție culinară veche de 300 de ani, care aduce o fuziune de stiluri de gătit, condimente și ingrediente. Popeyes este prezent în peste 25 de țări din întreaga lume.

În urma acordului exclusiv semnat anul trecut cu PLK Europe GmbH®, compania Sterling Cruise, dezvoltator exclusiv al brandului Popeyes în România, va inaugura primul restaurant Popeyes pe piața locală în luna aprilie. Planurile de extindere a brandului sunt ambițioase: peste 90 de restaurante, în următorii zece ani.

„Suntem extrem de bucuroși să aducem experiența Popeyes în România și să oferim tuturor cele mai gustoase rețete de pui din Louisiana, cu o tradiție de peste 45 de ani”, a declarat Mihaela Lungu, Chief Marketing Officer Popeyes România. „Avem convingerea că toți oaspeții noștri vor descoperi și aprecia calitatea și gustul unic pe care îl vom oferi în fiecare zi cu produsele Popeyes, pregătite manual, fară compromisuri, din carne proaspătă, marinată 12 ore într-o combinație de condimente îndrăznețe Cajun. Încă de la început, vom veni în întâmpinarea clienților noștri cu serviciul Delivery, comanda la kioskuri, programul Loyalty sau comanda prin aplicația mobilă, toate menite să le facă viața mai ușoară și să se bucure de gustul Popeyes în orice moment, simplu și rapid. Totodată, momentul deschiderii primului Restaurant Popeyes din România marchează lansarea unui plan ambițios de expansiune, cu peste 90 de restaurante în următorii 10 ani și o contribuție consistentă în comunitătile noastre, prin crearea de noi locuri de muncă și oportunități de dezvoltare”, a adăugat Mihaela Lungu.

„Suntem foarte încântați să colaborăm cu Sterling Cruise pentru a aduce un brand iconic în România”, a declarat David Shear, Președinte Popeyes Louisiana Kitchen, Internațional Markets. „Angajamentul nostru este să le prezentăm oaspeților din întreaga lume gustul unic al produselor Popeyes și un meniu unic, din New Orleans, cu arome inegalabile. Așteptăm cu nerăbdare lansarea primului restaurant în România. Suntem convinși că românii vor adora puiul extraordinar de la Popeyes”.

Popeyes România se va deschide publicului în data de 9 aprilie, în unul dintre cele mai mari centre comerciale din București - Băneasa Shopping City, în zona de food court. Clienții se vor putea bucura în sfârșit de faimosul Chicken Sandwich care a ținut titlurile știrilor din întreaga lume, dar și de alte rețete originale, precum faimosul pui prăjit Popeyes, cartofii prăjiți Cajun sau biscuiții americani. Întregul meniu este o combinație de tradiții și gusturi din Louisiana, zonă recunoscută ca fiind cea unde se gătește cel mai bun pui prăjit din lume.

Pentru mai multe informații, Popeyes România poate fi găsit și pe: Facebook Popeyes Romania, Instagram Popeyes Romania and LinkedIn Popeyes Romania.

Despre Popeyes®

Fondat în New Orleans în 1972, Popeyes ® are peste 45 de ani de istorie și tradiție culinară. Popeyes® se distinge printr-un meniu unic în stil New Orleans, care include produse de pui, unic condimentat, creveți prăjiți și alte rețete locale. Pasiunea brandului pentru moștenirea sa din Louisiana și mâncărurile aromate autentice i-au permis lui Popeyes® să devină unul dintre cele mai mari restaurante cu produse din pui, cu servire rapidă din lume, cu peste 3.700 de restaurante la nivel global.

Despre Restaurant Brands Internațional Inc.

Restaurant Brands Internațional Inc. este una dintre cele mai mari companii de restaurante cu servire rapidă din lume, cu peste 35 de miliarde de dolari în vânzări anuale la nivelul întregului lanț și peste 29.000 de restaurante în peste 100 de țări. RBI deține patru dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri de restaurante cu servire rapidă din lume – TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® și FIREHOUSE SUBS® care funcționează independent de zeci de ani. Prin platforma sa Restaurant Brand for Good, RBI își îmbunătățeste continuu eforturile în direcția sustenabilității produselor alimentare, a protejării planetei, oamenilor și comunităților.

Despre Sterling Cruise

Sterling Cruise este un grup de restaurante multibrand, înființat în 2014, care operează în prezent aproape 40 de restaurante în toată România. Investind într-o gamă largă de industrii, Sterling Cruise se concentrează pe sectoare care includ food and beverages, ospitalitatea urbană, industriile alimentare, retail și imobiliare.

