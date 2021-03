Stailer - platforma online care aduce clientii mai aproape de stilisti

Acum telefoanele se dau mai mult catre membrii familiei, prieteni si eventual confirmarea unor comenzi. In mediul online faci practic totul, de la plata facturilor, la cumparaturi. De ce sa nu fie astfel si pentru atunci cand iti doresti un salon pentru aranjat barba in Cluj Napoca ? Insa prin conversatii telefonice nu ai mereu noroc de a gasi un scaun disponibil. Ba tu nu ai timp cand are stilistul, ba nu are el cand ai tu. Iti pierzi timpul, energia si rabdarea deschizand zeci de tab-uri si sunand la fiecare salon, in speranta ca te primesc.Acum totul este mult mai simplu cu Stailer, care activeaza momentan in Cluj Napoca, Iasi, Timisoara si Oradea. Cu ajutorul motorului de cautare si a filtrelor necesare, cum ar fi, data si ora, locatia, genul, precum si serviciul de hair&beauty dorit, Stailer iti descalceste viata si parul daca e necesar, oferindu-ti doar lista cu saloanele care te intereseaza. De aici tu ii poti compara pe toti stilistii, in functie de pret si lucrarile lor realizate in salon, pentru ca tu sa faci cea mai buna decizie.Ai mai patit sa uiti de programari, sau sa te trezesti in ultimele minute ca trebuie sa ajungi cat mai repede si te impiedici prin casa incercand sa tragi pantalonii pe tine, vorbind singur, pacalindu-te ca poate daca nu e trafic ajungi la timp. Un stilist furios e un stilist care nu te mai primeste a doua oara, de aceea Stailer iti trimite remindere ale programarilor facute ca tu sa ajungi mereu la timp. Nu mai depinzi de disponibilitatea stilistilor preferati, ci ei de a ta. Tu doar da un search pe Stailer si chiar si in aceeasi zi daca iti doresti un moment de rasfat, il poti primi. Platforma este user friendly chiar si pentru cei care zic ca nu sunt fani ai tehnologiei. In plus, toate programarile facute pe Stailer sunt complet gratuite, iar anularea lor este la fel, fara a se percepe vreo taxa ulterioara. Nu ai neaparat nevoie de un cont client, insa acesta iti aduce mai multe beneficii si usurinta in gestionarea programarilor.Stailer va deveni bff-ul tau care te scoate din orice incurcatura a aspectului fizic. E genul ala de prieten care e alaturi de tine 24/7 si te scoate din depresie facandu-ti rapid o infrumusetare care sa te readuca intr-o stare de spirit buna. Intra si tu pe stailer.ro sa descoperi cate avantaje ai cand te programezi online la salon.Pentru mai multe detalii le poti scrie la support@stailer.ro