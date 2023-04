Cum arată specia românească de lalea, unică pe glob: Cercetătorii din Buzău vor recunoașterea ei internațională

Laleaua Vlăsiei întâlnită în Pădurea Crâng din municipiul Buzău, unică la nivel internaţional, ar urma să fie recunoscută de către lumea ştiinţifică în urma demersurilor făcute de Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale, alături de administraţia locală.

În ultima perioadă, în Pădurea Crâng din Municipiul Buzău a înflorit un tip de lalea galbenă sălbatică pe care cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale încearcă să o protejeze legal, ţinând cont de caracteristicile ei unice şi de faptul că este întâlnită doar pe o arie restrânsă.

"Laleaua de Buzău, pe care noi am denumit-o Laleaua Vlăsiei, pentru că a fost găsită în Pădurea Vlăsiei, actuala Pădure Crâng, este cu totul diferită de Laleaua de Cazane sau laleaua de pădure pe care o întâlnim în Republica Moldova. Este total greşit să o confundăm. Laleaua de Buzău are caracteristici unice, practic putem vorbi de o specie endemică, unică putem spune la nivel internaţional, pentru că aceasta, spre deosebire de Laleaua de Cazane, care preferă un areal stâncos, locuri însorite (...), ea creşte în pădure, în zone umbroase, chiar şi mlăştinoase. Şi caracteristicile ei sunt diferite faţă de celelalte două specii menţionate anterior. Noi apreciem că ea este o varietate din Tulipa Sylvestris, practic vorbim de o varietate cu caracteristici unice. Acum este aproape de finalul sezonului în care înfloreşte", a declarat, pentru AGERPRES, Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice şi Vegetale Buzău.

Pentru că este o specie rară şi deosebit de sensibilă, administraţia locală a făcut apel în nenumărate rânduri către cetăţeni să nu o mai recolteze. Drept urmare, cercetătorii au întocmit mai multe studii ştiinţifice, care vor sta la baza unei documentaţii necesare să îi confere speciei un statut juridic şi o protecţie din punct de vedere legal.

"O aveam în studiu de mulţi ani. Când am încercat să vorbim despre acest tezaur, au venit fel de fel de specialişti din afara ţării pentru a recolta bulbi de aici şi de a-i duce în altă parte. Noi am luat măsuri şi tacit am extins, am dispersat bulbii pe un areal mult mai mare. Ea a fost recoltată în mod neprietenos, practic nu s-au respectat regulile de protejare. Suntem fericiţi că, dacă acum câţiva ani lumea o ştia în anumite zone, acum eu sunt bucuros de e

