Sistemul de recompense, o modalitate de a ramane motivat

Chiar daca pare complicat, este esential sa gasesti o varianta prin care sa ramai conectat si implicat in proiecte, iar o modalitate excelenta de a face acest lucru este sa apelezi la un sistem de recompensa. Implementarea unei astfel de strategii te va incuraja sa depui si mai mult efort in finalizarea sarcinilor si va reprezenta o motivare extraordinara.In functie de obiectivele pe care iti doresti sa le atingi si complexitatea lor, recompensele pot fi diferite, de la o iesire la restaurantul preferat pana la o scurta escapada alaturi de persoana iubita.Chiar daca exista anumite restrictii privind calatoriile in aceasta perioada, multe tari, mai ales cele exotice, se afla pe lista celor care primesc turisti. Nu iti face griji privind costurile. Daca bugetul nu iti este suficient, gandeste-te la posibilitatea accesarii unor credite online . Acestea reprezinta o solutie buna daca nu vrei sa-ti cheltui toate economiile, mai ales ca multe dintre ele practica o dobanda foarte mica. Cu siguranta ideea unei vacante in Maldive te va motiva sa termini proiectele mai repede.Nu de putine ori ti-ai fi dorit ca dimineata, cand te trezesti, sa ai deja pregatita cafeaua sau ca cineva sa se ocupe de intinsul hainelor din masina de spalat. Sau poate te-ai saturat sa tot asamblezi masa de calcat de fiecare data cand ai nevoie de o camasa pentru birou. Indiferent care sunt nevoile tale, gandeste-te ca iti poti oferi drept recompensa un electrocasnic care sa te ajute sa economisesti timp in viata de zi cu zi. Seteaza-ti obiectivul si imediat ce-l vei atinge comanda-ti fie o cafetiera digitala, fie un uscator de rufe sau alte aparate care iti vor aduce mai mult confort.Pandemia de coronavirus ne-a facut sa petrecem mai mult timp acasa si astfel am inceput sa observam anumite lipsuri la capitolul confort. In functie de preferintele tale, poti alege sa te recompensezi fie cu un set nou de fotolii, poate un scaun de birou de o calitate superioara sau chiar o mobila noua pentru dormitor. Toate acestea te vor motiva sa ramai implicat si dedicat obiectivelor tale, indiferent daca sunt legate de viata profesionala sau personala.O zi la SPA poate reprezenta cadoul tau la finalul fiecarei luni, tocmai pentru a te stimula si pentru a-ti oferi putina relaxare dupa toata perioada stresanta de la birou. Pe langa micul rasfat pe care ti-l oferi, pentru ca stim nimic nu se compara cu cateva ore petrecute la masaj si sauna, sanatatea ta va avea de castigat si te vei simti pregatita pentru o noua perioada intensa si plina de responsabilitati.Desigur, recompensele pot fi si lucruri mici, dar care reusesc sa ne faca fericiti si impliniti. Spre exemplu, daca ti-ai propus sa tii o dieta pentru a scapa de acele cateva kilograme acumulate in perioada iernii, atunci o recompensa poate fi o cina la finalul lunii la restaurantul preferat. De asemenea, iti poti cumpara o carte sau poti rezerva locuri pentru tine si o persoana draga tie la un spectacol de teatru.