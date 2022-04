Simtul masurii, esential in orice imprejurare in care se consuma bauturi alcoolice!

Dincolo de faptul ca este deosebit de placut, atunci cand este consumat cu moderatie, alcoolul poate avea diferite beneficii asupra sanatatii. Inainte de a afla mai multe despre acest subiect, trebuie sa retii ca, la fel ca in alte situatii din viata, cheia succesului este simtul masurii.

In cele ce urmeaza, vei descoperi mai multe informatii despre legatura dintre consumul moderat de bauturi alcoolice si beneficiile acestuia asupra organismului si a starii de bine. Iata despre ce este vorba!

Care este cantitatea recomandata?

Inainte de a lua in considerare beneficiile surprinzatoare pe care alcoolul le poate aduce atunci cand este consumat cu simtul masurii, trebuie stabilit care este nivelul recomandat. Desi aceasta variaza de la o persoana la alta in functie de numeroase criterii, o regula generala sustine ca barbatii ar putea consuma maximum doua pahare de alcool pe zi in timp ce femeile ar trebui sa se limiteze doar la unul.

Ca sa iti faci o idee mai clara, iata cateva exemple de bauturi alcoolice care ar putea reprezenta o singura portie sau doza recomandata zilnic. De exemplu, doamnele sau domnisoarele pot alege intre un pahar de vin care sa nu depaseasca 150 ml, o halba de bere de cel mult 350 ml ori o tarie de 44 ml.

Ce se intampla cand consumi alcool moderat?

Cei care depasesc doza zilnica indicata pentru varsta, greutatea, sexul, inaltimea lor (precum si pentru alte criterii) risca sa se confrunte cu diferite probleme de sanatate, care se vor agrava cu timpul. Totusi, daca sunt consumate cu simtul masurii, bauturile pot avea un efect benefic asupra organismului. Iata cateva exemple!

Este redus riscul dezvoltarii unor probleme de sanatate

In functie de tipul bauturii consumate, atat barbatii, cat si femeile se pot bucura de anumite avantaje. De exemplu, scade riscul de dezvoltare a diabetului, precum si a problemelor de inima ori de aparitie a unui atac de cord. O bautura care prezinta un astfel de efect benefic este vinul. Acesta este bogat in antioxidanti si polifenoli, compusi care contribuie la mentinerea sanatatii organismului.

Devii mai activ

De altfel, se considera ca cei care consuma bauturi alcoolice ocazional sunt mult mai activi si efectueaza exercitii fizice regulat. Desi nu se cunoaste care este explicatia pentru legatura dintre cele doua, s-a observat ca exista o corelatie.

Imbunatateste functiile cognitive

Consumul de bauturi alcoolice o data sau de doua ori pe saptamana te poate face mai putin predispus sa dezvolti boli cognitive, precum Alzheimer. De altfel, exista o dieta, cunoscuta sub denumirea de MIND, care este special conceputa pentru a reduce riscul aparitiei acestei boli. Dieta respectiva considera ca vinul este una dintre cele 10 grupe de alimente „sanatoase pentru creier”.

Echilibreaza nivelul de zahar din sange

Consumul anumitor bauturi alcoolice, precum gin, whisky sau vodka, scade riscul aparitiei diabetului zaharat de tip 2. Explicatia ar putea fi reprezentata de faptul ca alcoolul echilibreaza nivelul de zahar din sange. De altfel, ginul poate fi consumat de catre persoanele care sufera de diabet, in cazul in care medicul permite acest lucru.

Acum ca ai aflat mai multe despre efectele asociate cu consumul moderat de alcool, nu mai ramane decat sa accesezi magazinul online BeiCeVrei, sa comanzi bauturile preferate pe care sa le savurezi alaturi de cei dragi cat timp iti amintesti ca simtul masurii este cheia succesului!

