Sfaturi pentru depozitarea incaltamintei in extrasezon

Foloseste cutii mai mari, din carton sau cutii de dimensiuni generoase, cu capac detasabil. Acestea sunt potrivite in special pentru sandale si pantofi, pe care sa le asezi in pozitie verticala.

Pantofarele sau dulapurile pentru pantofi sunt la fel de potrivite. Cu toate acestea, alege modele cu o inchidere etansa, pentru ca praful si umiditatea sa nu ajunga la incaltaminte.

Ultima varianta ar fi sa depozitezi incaltamintea in pungi mari de plastic, care trebuie sa fie inchise corespunzator.

Modul in care le depozitezi va decide daca mai poti purta incaltarile si anul urmator, tinand cont de faptul ca acestea vor sta intr-un loc cel putin 9 luni pe an. Descopera cum poti sa depozitezi corect perechile de pantofi, din articolul de mai jos!Primul pas de care trebuie sa te ocupi inainte de depozitarea incaltamintei in extrasezon implica curatarea temeinica. Poti incepe cu talpile, care trebuie sa fie curate in momentul depozitarii. In plus, foloseste o laveta umeda pentru a indeparta orice urma de praf sau de murdarie de pe suprafata pantofilor.Nu doar incaltamintea din piele trebuie curatata, ci si cea din material textil. In cazul in care nu este nevoie sa speli o pereche de adidasi, este indicat sa aspiri materialul, astfel incat praful sa nu ramana imprimat pe tesatura. Totodata, talpicii se curata usor, cu apa si sapun. Interiorul pantofilor se curata si cu lichid de spalat vase, amestecat cu putin bicarbonat de sodiu.Trebuie sa te ocupi si de eliminarea mirosului din incaltaminte , inainte de a depozita perechile preferate de pantofi. Cel mai eficient mod implica folosirea deodorantelor speciale pentru incaltaminte, concepute pentru a indeparta murdaria si a mentine incaltamintea curata. Deodorantele au un efect imediat si impiedica acumularea bacteriilor in timpul depozitarii.Pentru a pastra intacta forma pantofilor, este recomandat sa folosesti o forma reglabila din plastic. Daca nu detii aceste accesorii, foloseste hartie, pe care sa o introduci in pantof, astfel incat sa arate ca si cum il ai in picior.Daca vorbim despre cizme, ai nevoie de stative inalte, pe care le vezi in magazine. In acest fel, nu le vei strica forma.Dupa introducerea hartiei in fiecare pereche de pantofi, aseaz-o in cutia originala. Nu o mai ai? Dispui de numeroase variante:Ai asezat cutiile cu pantofi pentru urmatorul sezon? Nu ezita sa lipsesti o eticheta pe fiecare cutie, astfel incat sa gasesti rapid modelul de care ai nevoie atunci cand il cauti. Poti sa sortezi incaltamintea in functie de anotimp - nu este indicat sa plasezi in aceeasi cutie o pereche de sandale de vara cu cizme groase de iarna. Un astfel de amplasament va deforma materialul in timp si nu vei mai putea folosi incaltamintea.Ultimul pas pentru o depozitare corecta a pantofilor implica asezarea cutiilor intr-un loc uscat si de preferinta, intunecos, precum debaraua. Desi numeroase persoane aleg sa depoziteze cutiile cu pantofi in balcon, acest lucru nu este recomandat. Soarele puternic, schimbarile de temperatura sau umezeala pot distruge materialul si culorile pantofilor.Tine cont de aceste sfaturi utile si depoziteaza corect incaltamintea in extrasezon, pentru a te bucura de ea sezoane la rand.