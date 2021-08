Rutina de ingrijire a tenului dupa 30 de ani: 6 pasi

Foloseste demachiant in fiecare zi

Folosirea serului facial

Nu uita de protectia solara!

Crema de ochi este esentiala

Crema de noapte nu este optionala!

Ai grija de sanatatea ta!

Citeste in continuare si afla care sunt pasii ideali pe care sa-i urmezi pentru o rutina de ingrijire a tenului dupa varsta de 30 de ani!Pentru tenul trecut de 30 de ani exista numeroase demachiante bune care curata in profunzime tenul de reziduurile de machiaj din timpul zilei, de praful, fumul si de poluarea orasului. Tenul tau are nevoie de curatare zilnica pentru ca porii tai sa nu fie infundati. In caz contrar, pielea isi va pierde mult mai usor elasticitatea, aparand prematur semnele batranetii, dar si alte imperfectiuni: cosuri, pete, roseata.Pentru tenul matur, o demachiere corecta inseamna spalarea fetei cu apa calduta si sapun, apoi folosirea unui produs de demachiere: crema, lapte sau apa micelara, special pentru particularitatile pielii tale (uscat, acneic, normal, mixt, sensibil). Alaturi de aceasta, poti tonifia tenul cu o spuma delicata de curatare.Serul facial este o solutie care face minuni pentru tenul matur! Contine ingrediente bogate in substante nutritive, ideale pentru pielea ta. In functie de nevoi, opteaza pentru seruri ce contin vitamina A, vitamina C, vitamina E, reticol, acid ferulic, acid salicidic sau peptide. Toate acestea au efect anti-aging si de lifting, fiind potrivite pentru a preveni dilatarea porilor si de a mentine elasticitatea pielii.Indiferent de varsta, pielea ta are nevoie de protectie impotriva razelor puternice ale soarelui. Cu atat mai mult, tenul matur necesita o atentie sporita si o protectie adecvata impotriva razelor UV, asa ca alege cremele hidratante cu ingrediente SPF care catifeleaza pielea si ii ofera acesteia un strat protector.Pielea din jurul ochilor si din jurul buzelor este mult mai sensibila la trecerea anilor. In aceste zone apar primele semne de linii fine si de riduri, de aceea este foarte important sa folosesti produsele adecvate, cu acid hialuronic si intens hidratante, in fiecare zi.Asa cum este recomandat sa folosesti demachiantul dimineata si seara, la fel de importanta este si crema de seara. Aceasta are o textura mai consistenta si intens bogata in vitamine, fiind absorbita in piele pe tot parcursul noptii, crema hidrateaza in profunzime tenul. Este indicat sa folosesti crema de zi pentru activitatile cotidiene si crema de seara pentru perioadele de odihna.Alaturi de o rutina potrivita pentru tipul tau de ten, pentru a avea grija de piele trebuie sa duci o viata sanatoasa si echilibrata. De exemplu, incearca sa faci miscare cel putin 30 de minute in fiecare zi: te poti plimba in parc, cu bicicleta, sau chiar sa mergi pe jos la locul de munca. Totodata, nu uita sa te odihnesti suficient si sa te hidratezi!Fiind o etapa noua din viata ta, este important sa intelegi nevoile pielii tale si sa ii oferi acesteia produsele de curatare, ingrijire si infrumusetare adecvate. Indiferent de varsta, pregateste-te ca toate privirile sa fie indreptate spre tine, chiar daca esti la birou, la o terasa cu prietenele sau la un eveniment special!