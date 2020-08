Regizorul a facut referire si la Revolutia din 1989, spunand ca "au existat niste oameni indisciplinati in Romania care au spus NU dictaturii". Cristi Puiu a tinut sa-i roage pe oameni sa plece cand simt ca nu mai rezista sa stea cu masca de protectie, moment in care cateva persoane din public au inceput sa-l aplaude, potrivit Cluj 24.ro.Discursul integral tinut de Cristi Puiu:"Am inteles ca de maine se poarta masca de protectie in aer liber la Cluj. Imi pare rau pentru dumneavoastra. Este un film de 200 minute. Sa stati cu masca pe fata si sa va uitati la un film de 200 de minute este inuman. Va rog sa plecati cand simtiti ca trebuie sa iesiti. Cand nu mai suportati sa plecati. Va rog foarte mult!Daca dumneavoastra sunteti astazi aici si va uitati la un film este pentru ca au existat niste oameni indisciplinati in Romania in Decembrie '89 care au spus nu dictaturii. Puterea instalata ar face bine sa discute cu oamenii, sa intre in dialog, nu sa ne trateze ca pe niste vite. Exista un virus, dar tonul autoritatilor statului este inacceptabil. Oamenii la Cluj sunt disciplinati si atenti la aceste detalii (cu referire la normele de distantare sociala), dar ca orice abuz trebuie amendat. Daca nu o faceti dumneavoastra, prin vot de aceasta data, nu o face nimeni.Respect distantarea sociala si port masca de fiecare data cand intru intr-un spatiu inchis, dar daca maine o sa va ceara dumneavoastra sa mergeti in maini, credeti-ma ca o sa mergeti in maini, pe Eroilor".Citeste si: INTERVIU VIDEO Regizorul Cristi Puiu: "In pandemie, cetateanul este scos tap ispasitor" ...citeste mai departe despre " Regizorul Cristi Puiu refuza sa poarte masca in public la TIFF: "Puterea ne trateaza ca niste vite". "Au existat niste oameni indisciplinati in Romania, in Decembrie '89, care au spus nu dictaturii" " pe Ziare.com