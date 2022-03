Premiile Oscar și prima gafă a organizatorilor: fanii sunt "șocați și revoltați"

"Sper ca un miracol să se întâmple până duminică și să primesc o invitație", a spus artista de 20 de ani.

Gala de decernare a Premiilor Oscar se apropie cu repeziciune. Ele vor fi acordate duminică seara la Hollywood, luni dimineața în România, pe 27 martie.

Unul dintre filmele cu cele mai multe nominalizări, șapte la număr, este West Side Story, un musical regizat de Steven Spielberg, o adaptare a producției din 1957, care spune povestea iubirii interzise și a rivalității dintre două grupuri care provin din medii și etnii diferite.

Protagonista filmului este Rachel Zegler (20 de ani), o artistă americană cu origini columbiene, care a primit un Glob de aur pentru prestația ei.

Întrebată ce va purta la ceremonia Oscar, Rachel Zegler a surprins pe toată lumea spunând că nu are încă o invitație. "Voi purta pantaloni de trening și un flanel de la prietenul meu pentru că stau pe canapea și mă uit. Sper că se va întâmpla un miracol de ultim minut și voi putea veni, dacă nu voi susține filmul de acasă. Sunt dezamăgită și eu", a spus Zegler pe Instagram.

Fanii s-au declarat "șocați și revoltați", scrie LA Times, iar voci cunoscute de la Hollywood au făcut gălăgie pentru a le cere organizatorilor să îndrepte eroarea.

