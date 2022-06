Povestea domnișoarei de onoare

Am vazut recent intr-un film un dialog legat de domnisoarele de onoare. Fata care vorbea despre asta era satula de acest statut si mi-am amintit entuziasmul, nerabdarea si bucuria cu care am primit eu rolul prima si prima data. Eram in prag de adolescenta si mi se parea ca nu exista onoare mai mare sau pozitie mai importanta ce se poate acorda unui invitat. Mi-am notat sarcinile pe care, teoretic, trebuia sa le indeplinesc, am petrecut zile in sir gandindu-ma la tinute si mi-am terorizat coafeza cu strambaturi la toate propunerile de cocuri si alte aranjamente elegante propuse. Totul pentru ca trebuia sa iasa perfect. Ceea ce aproape s-a si intamplat, ziua si noaptea de petrecere au fost minunate, exceptie facand durerea insuportabila de picioare, pe care nu o doresc nici celor mai rai dusmani ai mei. Cineva spunea ca, pentru o femeie, importanta unui eveniment e data de pantofii incomozi. Cu alte cuvinte, cu cat mai mare evenimentul, cu atat mai grava durerea de picioare. La mine durerea a ajuns in pragul acela cand amortesc lucruri, ceea ce nu a fost nici pe departe rau, insa cand degetele s-au incapatanat sa nu isi mai faca simtita prezenta vreo saptamana, a devenit totusi mai mult motiv de ingrijorare decat de recunostinta.

Fascinatia pentru domnisoarele de onoare si standardul care li se impune sunt generate de un cult hollywoodian, in care lucrurile sunt definite conform uzantelor americane, multe dintre ele adaptate dupa ureche si la noi pe scara larga. La nuntile din Statele Unite ale Americii exista un adevarat alai de domnisoare de onoare, din care una se evidentiaza ca The Maiden of Honour, sefa de clan, toate impreuna fiind, in majoritatea cazurilor, o gasca de prietene, pe care le leaga in primul rand relatia cu mireasa. Toate sunt acolo sa sprijine mireasa pe parcursul pregatirii nuntii, cat si la evenimentul propriu-zis. Sunt in mod uzual imbracate in aceeasi culoare, uneori avand chiar si acelasi model al rochiei, au buchete identice de flori si sunt, cel putin numeric, egale cu cavalerii de onoare. Ele sunt grupul de sfatuitoare in ceea ce priveste alegerea rochiei de mireasa, dar si responsabilele cu petrecerea burlacitelor, un trend care a prins la nivel international.

Ca o curiozitate, desi prezente langa mireasa din cele mai vechi timpuri, domnisoarele de onoare au evoluat mult ca misiune. Rolul lor in vremurile vechi era unul eminamente protector, fapt demonstrat pana si de vestimentatie, destul de asemanatoare cu a miresei. Aceasta pentru ca se credea ca nunta atrage atentia spiritelor rele si a talharilor deopotriva, similitudinile cu mireasa fiind menite sa creeze confuzii si sa apere protagonista principala a evenimentului de intalnirile de rau augur. Practic, daca cineva trebuia sa fie jefuit, ele erau victimele predilecte si asumate, in contextul in care traditia anilor respectivi impunea ca mireasa sa aiba asupra sa zestrea si darurile de la nunta. La fel, duhurile care doreau sa se interpuna in infaptuirea casniciei urmau sa fie inselate si sa strice apele fetelor nemaritate care aveau drept unica vina faptul ca erau prietene cu mireasa. Un al treilea scenariu, si el destul de sumbru, era ca, in cazul in care cineva voia sa rapeasca mireasa, domnisoarele sa fie rapitele voluntare, in caz de nevoie, prin asemanarea cu ea.

Domnisoarele de onoare de astazi nu isi mai risca integritatea corporala sau spirituala participand din aceasta postura la o nunta, intrucat asteptarile de acum sunt complet diferite. Multe dintre ele sunt direct legate de ceea ce isi doreste mireasa si de relatia cu aceasta, cu cat mai lunga, mai trainica si mai apropiata prietenia, cu atat mai importanta postura. Domnisoarele de onoare afla printre primele de marea intrebare, cu al sau raspuns pozitiv, fiind implicate de la bun inceput in toate deciziile majore ale evenimentului. De fapt, aceasta este chiar componenta esentiala a rolului acestora, aceea de a asista mireasa in tot ce are de facut, planificat si organizat. Totul incepe de la conferirea misiunii, context pe care de obicei miresele incep sa il gandeasca in detaliu, ca pe o cerere cat mai originala. Fie ca aleg sa isi intrebe prietenele daca vor sa le fie domnisoare in mod individual sau in cadrul unei intalniri de grup, acesta este primul motiv de sarbatoare dintr-un lung sir, care face toata treaba suportabila. Fie ca apeleaza la un tort tematic, la magneti razuibili sau la vreo scrisoare lacrimogena, momentul ramane unul memorabil. Nimeni nu spune nu, iar distractia, la propriu si la figurat, abia acum incepe. Daca ai norocul unei mirese organizate, la limita unui control freak, va fi relativ simplu, vei primi o lista cu taskuri, probabil distribuita tuturor intr-un Google Doc, in care vei avea deadline-uri fix ca la munca. Acum probabil te intrebi cum de e aceasta varianta preferabila. Pai este, fiindca asa lucrurile sunt clare si temporizarea la fel. Cu o mireasa ceva mai haotica, programul tau va avea in permanenta de suferit, pana in ziua nuntii. Mireasa organizata face singura sau isi implica asistentele aka domnisoarele in cercetari temeinice de piata, astfel incat sa nu ramana nimic neverificat in materie de rochii de mireasa, torturi de nunta sau destinatii de luna de miere. Mireasa flower power va vrea sa faca lucrurile mai spontan, asa cum le simte, asa ca va convoca vizite si probe pe nepusa masa, la care domnisoarele au datoria sacra de a participa cu rol consultativ.

Indiferent de noroc, important e ca experienta sa va apropie, nu sa strice frumoasa legatura care a prilejuit acest nou statut. Faceti din fiecare iesire, indiferent de scopul si programarea ei, o experienta distractiva, demna de pus in albumul acela foto de rasfoit cand sunteti batrane. Rasfatati-va fara mustrari de constiinta, radeti fara limita de volum, glumiti fara cenzura, fiindca acestea sunt momente unice in viata si prietenia voastra.

Ajuta mireasa sa isi ia niste repere, care vor face viata mai usoara tuturor. Sa isi dea seama, macar in linii mari, ce isi doreste si ce ii trebuie. Puneti impreuna pe hartie tot ceea ce este relevant, de la numarul de invitati, pana la bugetul disponibil, de la cele mai nebunesti dorinte referitoare la petrecere pana la obiectivele de indeplinit in ceea ce priveste greutatea ideala sau alte fixatii estetice. Faceti un plan de bataie comun, in care domnisoarele de onoare sunt, fiecare in parte si toate impreuna, un adevarat comanda menit sa asigure fericirea miresei. Fii acolo, mereu ferma de pozitii, cu telefonul incarcat si cu tot felul de kit-uri de urgenta disponibile, care sa contina inghetata, masti de fata, filme funny, carti motivationale si altele asemenea, menite sa salveze ziua si situatia.

Fii onesta, dar nu in sensul brutal si deloc cosmetizat. Daca nu iti poti imagina de ce ar proba rochii de mireasa 2022, cand silueta ei e clar facuta pentru modelul sirena, nu o dezamagi trantind o astfel de remarca fix cand iese radioasa de la cabina de proba. Incearca sa ii sugerezi subtil sa incerce si alte stiluri inainte de a lua o decizie finala si bucura-te pentru ea, orice ar alege, atata timp cat rochia o face sa se simta frumoasa, deosebita, mireasa. Ai rabdare si daca se probeaza rochii la foc continuu, parand ca sunt sanse mai mari ca mireasa sa apara la propria nunta imbracata in trening, vestimentatia este esentiala pentru orice femeie, iar pentru nunta ea este cheia, ingredientul magic care face totul sa fie bine sau care, in cazuri nefericite, poate strica evenimentul.

Daca tot am ajuns la vestimentatie, iata un capitol delicat pentru domnisoarele de onoare si din alte ratiuni in afara insotirii la diverse probe. Traditia americana, a alaiului imbracat identic, se insinueaza perfid si la noi. Ca in mai toata nunta, totul depinde de vreerea miresei. Daca aceasta isi doreste mai degraba pozele perfecte decat prietenele fericite, poate impune culoare, model si orice alt detaliu, omitand sau nu sa plateasca pentru pretentiile emise. A nu se intelege ca e totul in regula cu rochiile urate, atata timp cat sunt platite de altii. Faptul ca esti domnisoara de onoare nu inseamna ca trebuie sa accepti orice, iar o rochie hidoasa sigur isi va pune amprenta tragica asupra amintirilor de la eveniment. Testeaza terenul cu restul alaiului si vezi daca sunteti pe aceeasi lungime de unda, iar apoi atacati subtil, dar unite. Faceti concesii in ceea ce priveste cromatica, insistati ca accesoriile identice vor da o nota de unitate intregului ansamblu si incheiati prin a preciza ca nu ati vrea sa aratati ca fetele de la Capalna, argument caruia nu ii va rezista nicio mireasa. Ca fapt divers, legenda urbana sau adevar stramosesc, pare ca rochiile de domnisoare de onoare sunt concepute pentru ca nicio prezenta feminina tanara, disponibila si notabila de la nunta sa nu eclipseze mireasa, ba chiar sa o puna intr-o si mai buna lumina comparativa, altfel zau daca are sens abundenta de lucruri realmente urate din acest sector.

Acestea fiind zise, sa inceapa petrecerea. Cum care petrecere? A burlacitelor, evident. Domnisoarele, care se presupune ca o cunosc bine pe cea care renunta la libertate in favoarea unei mari iubiri, au misiunea de a gandi o zi sau o noapte sau o intreaga vacanta in care lucrurile pot si cam trebuie sa o ia razna, ca sa simta fata ce pierde si sa nu aiba regrete sau indoieli. Singurul lucru de retinut in privinta petrecerii este ca ea trebuie sa ii placa miresei, nu alaiului. Asa ca e ok sa mergeti si la muzeu, daca asta o face pe viitoarea sotie fericita. Trendurile in domeniu spun ca e frumos sa alegeti o tematica, astfel incat sa se vada de la o posta ca sunteti o gasca si cam ce va puneti in cap, sa ii luati un cadou care sa aiba cate un pic din toate, sa fie kinky, siropos, plin de miez si amintiri, sa faceti milioane de poze si sa scapati de inhibitii, ca doar burlacite sunteti.

Daca s-a supravietuit cu brio planificarii, urmeaza testul suprem - Ziua cea Mare. Care test incepe si se termina cu noaptea-n cap. singura menire a domnisoarelor va fi sa faca in asa fel incat miresei sa ii fie bine, cu orice pret. Veti fi acolo de cand se trezeste si pana se duce sa isi consume casatoria cu nemernicul care a luat-o dintre voi. Trebuie, dupa caz, sa o inveseliti, incurajati, linistiti. Trebuie sa o ajutati sa se imbrace, sa se dezbrace (nu de tot si nu in public), sa aiba la ea tot ce ii trebuie si sa ii procurati tot ce nu are. Sa raspundeti la telefoane, sa va asigurati ca toata lumea ajunge unde trebuie, cand trebuie. Ca daca vrea sa fie furata, aveti deja un plan bine pus la punct si daca nu vrea sa fie, puteti cotonogi pe oricine nu-i intelege si nu-i respecta decizia. Sa impartiti unora si altora diverse, de la bomboane, la flori, de la apa plata la chiuituri. Sa duceti lumanari, buchete, gentute, voaluri, agrafe, dresuri, parfumuri si bijuterii ca un mall ambulant. Sa primiti milioane de necunoscuti cu zambetul pe buze, sa ii conduceti la locurile lor si apoi sa dati jos artileria grea - the party mood. Veti dansa pe orice, veti ridica oamenii de la mese, veti mima, daca e nevoie, o buna dispozitie vecina cu nebunia temporara, totul pentru ca nunta prietenei voastre sa iasa asa cum si=a dorit. Veti plonja dupa buchet, veti lacrima cand nu va mai avea voal mireasa si va veti jura ca nimic nu o sa se schimbe.

Faceti toate cele de mai sus si multe altele pentru ca sunteti domnisoare de onoare, ceea ce inseamna la fel de mult si pentru voi, si pentru mireasa, este o forma de pretuire frumoasa a unei prietenii, de maturizare a ei, de strangere a unei legaturi sufletesti care se transforma in ceva mai profund.

Povestea domnisoarelor de onoare este aproape o odisee, plina de aventura, emotie, fericire. O odisee in care dragostea invinge in mai multe feluri, pentru ca si prietenii se iubesc mult de tot, doar ca in feluri diferite..

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.