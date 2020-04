Poti ajuta si de acasa. Daruieste-ti ziua de nastere!

Acesta este mesajul cu care echipa din spatele platformei Galantom incurajeaza oamenii sa-si daruiasca ziua de nastere si, in loc de cadouri, sa ii indemne pe cei dragi din jurul lor sa faca o donatie pentru o cauza pe care o sustin.In fiecare zi aflam la stiri despre cel putin 10 lucruri negative care se intampla in jurul nostru, asta inseamna 3650 de stiri pe an. Tocmai de aceea, proiectul Daruieste ziua ta isi propune sa stranga 3651 de pagini de fundraising pana la finalul anului, numar care sa incline balanta spre bine.Si asta, cu ajutorul a 3651 de oameni de bine care, de ziua lor, aleg sa sustina una dintre cele 265 de organizatii prezente pe platforma Galantom.ro, din diferite domenii de activitate, de la sanatate, drepturile omului si incluziune sociala, pana la arta, mediu si educatie.Andrei Chirtoc, unul dintre membrii fondatori ai proiectului, spune ca "e o perioada incarcata emotional si avem tendinta sa ne lasam acaparati de toate aceste griji. E ceva complet firesc si natural.Doar ca, in tot acest tumult, exista foarte multe grupuri mult mai vulnerabile, iar ONG-urile au in continuare nevoie de sprijinul nostru, poate chiar mai mult ca niciodata.este alternativa pe care le-o propunem tuturor celor care vor sa ajute comunitatea si sa faca un bine de ziua lor. Impreuna, aniversare cu aniversare, fapta buna cu fapta buna, putem sa ne facem bine. Putem sa rescriem povestea, chiar in timp ce o traim".Sa ne gandim la cei din jur este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face cat timp stam acasa. Putem schimba lucrurile mai putin fericite din jurul nostru prin gesturi mici de bine la care poate nici nu ne-am gandit, cum ar fi daruirea zilei de nastere.Realitatea pe care o traim zi de zi este ilustrata pe site de artista Raluca Bararu, sub forma unei fresce animate si arata principalele zone in care activeaza ONG-urile prezente pe platforma. Traim in acelasi tablou cu totii, iar schimbarea sta in puterea fiecaruia dintre noi. Tocmai de aceea, in punctul central al ilustratiei se afla oamenii de bine, cei care pot ajuta chiar de ziua lor. Trebuie doar sa o daruiasca pe ziuata.galantom.ro si sa-si invite prietenii sa-i sustina."Conceptul creativ pe care am lucrat fresca a venit din partea celor de la Jazz Communication. De asemenea, am avut ca inspiratie lucrarile lui Bosch, pentru viziunea lui particulara asupra schimbarii perspectivei si bogatia de detalii care, metaforic, sunt perfect descriptive pentru scena vietii noastre din ziua de azi. Cred ca mereu, langa un detaliu comic, la doar o aruncatura de bat, se prea poate sa apara un moment tragic.Tipul asta de momente sunt, in mod particular, vizibile in perioada grea prin care trecem. De aceea, cred ca este foarte importanta solidaritatea. Daca cei care fac parte din scenariul mai fericit ar fi constienti de nevoile celor din jurul lor, cred ca tabloul asta ar arata altfel. Dar sunt convinsa ca oamenii sunt supereroi, mai ales de ziua lor, iar in perioada asta se vor uita cu mai multa compasiune in jurul lor", a spus Raluca Bararu , ilustrator vizual si autorul frescei.Cei care vor alege sa-si doneze ziua in perioada urmatoare, pot ajuta Romania sa lupte impotriva Covid-19, alegand sa sprijine campanii care strang donatii pentru a ajuta sistemul medical sa reziste in timpul pandemiei, cat si pentru alte proiecte care se concentreaza pe sprijinirea celor vulnerabili.1.2.. Poti alege dintre proiectele organizatiilor care sunt deja pe platforma sau poti propune o organizatie noua.3.in doar cateva minute, completand cateva date: data nasterii, datele de contact, titlul paginii si suma pe care iti propui sa o strangi. Apoi vei avea posibilitatea sa-ti personalizezi pagina cu poza ta si un text cu motivatia.4.. Promoveaza online pagina de donatii, ca si cum ar fi o invitatie la petrecerea ta online. Incurajeaza-ti prietenii sa fie alaturi de tine si, in loc de cadouri, sa doneze pentru cauza pe care o sustii.Ideea creativa si designul noului site: ziuata.galantom.ro realizat pentru Asociatia Envision au venit din partea celor de la Jazz Communication, iar comunicarea a fost realizata cu sprijinul Conan PR. Campania a fost posibila datorita unteatru, Dragos Traistaru, Raluca Bararu, Saga Film, Eugen Stoie, PRO TV, Europa FM, Romanian-American Foundation si Cartier Hub.Pe Galantom.ro poti face fundraising pentru un proiect social, de acasa, si prin alte modalitati creative: provocari sportive, daruindu-ti alte zile speciale din viata ta, precum nunta sau botezul, daruindu-ti o pasiune sau un talent, 30 Day Smoke Free Challenge, 30 Day Fundraising Challenge si altele. Mai multe despre cum poti sprijini o cauza de acasa poti afla aici Platforma Galantom a fost dezvoltata de Asociatia Envision si Asociatia People for Sport pentru ca oamenii de bine din Romania sa poata sustine cu usurinta cauzele sociale in care cred.Lansat in iunie 2013, proiectul Galantom reprezinta una dintre dovezile palpabile ca romanii sunt din ce in ce mai implicati social si din ce in ce mai interesati de rezolvarea problemelor din comunitatile lor.Doar in 2019, prin Galantom au fost create 1500 de pagini de fundraising, care au adunat peste 1,3 milioane de lei, iar mii de oameni au primit sprijinul de care aveau atata nevoie.