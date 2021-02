Planificarea, esentiala pentru mai mult timp liber

Astfel, pentru a face fata tuturor provocarilor, nu este necesar sa renunti la anumite placeri, precum cafeaua de dimineata sau la ora de antrenament la centrul de sport, ci este important sa apelezi la anumite servicii si aplicatii care iti pot usura sarcinile pe care le intampini de-a lungul zilei. Stim ca nu este usor sa-ti organizezi timpul si sa reusesti sa indeplinesti cu succes toate proiectele in care esti implicat atat acasa, cat si la birou, dar cu un pic de perseverenta si atentie, poti gasi varianta castigatoare.Pentru a fi mult mai productiv este obligatoriu sa delegi din atributiile tale si sa nu incerci sa le rezolvi pe toate. Spre exemplu, daca una dintre grijile tale in urmatoarea perioada este depunerea declaratiei unice , sfatul nostru este sa te adresezi unui serviciu de experti care te poate ajuta rapid si fara costuri prea mari. Asadar, in loc sa pierzi ore pretioase completand fise si sa te preocupi daca datele au fost transmise corect si in perioada stabilita prin lege, ai posibilitatea sa folosesti acel timp pentru o plimbare cu familia sau finalizarea altui proiect. De asemenea, acest indemn este valabil pentru orice alta activitate pe care trebuie sa o realizezi, dar nu dispui de expertiza sau suficient timp.Pentru a te ajuta, am creat o scurta lista cu o serie de modalitati ce iti pot fi de folos pentru a obtine daca nu 30 de ore pe zi, macar 25.Un prim pas important in gestionarea orelor este planificarea, acest lucru fiind valabil chiar daca majoritatea zilelor tale arata la fel. Realizeaza o lista clara cu sarcinile pe care le ai de rezolvat si incearca sa fii realist cu privire la obiectivul setat.Un alt aspect esential este blocarea timpului pentru anumite probleme. Indiferent de dificultatea ei, stabileste cate ore te poti ocupa doar de chestiunea respectiva si, in toata aceasta perioada, dedica-te doar temei respective.De asemenea, seteaza perioade foarte clare si limitate pentru toate activitatile pe care le faci de-a lungul zilei, precum verificarea e-mailului, a retelelor sociale si chiar minutele alocate pauzei de masa. In plus, nu incerca sa faci mai multe lucruri deodata. Iti va fi foarte greu sa te concentrezi si vei pierde timp pretios de fiecare data cand vei trece de la o activitate la alta.Totodata, nu uita sa-ti iei mici pauze pentru ca altfel vei ajunge la epuizare si tot ceea ce ai construit intr-o zi va fi pierdut daca in urmatoarele zile te vei simti obosit si fara putere de munca si concentrare.Suntem in era in care telefonul a devenit unul dintre prietenii nostri favoriti si asta si datorita tehnologiei care acum te poate ajuta sa rezolvi foarte multe probleme cu un singur click. Asadar, instaleaza-ti aplicatiile principalilor furnizori casnici si plateste rapid facturile la utilitati, precum electricitate, gaze si cablu. De asemenea, nu exclude internet banking-ul care iti va fi de folos fie sa transferi bani, fie sa faci anumite plati.Mai mult, iti poti instala aplicatii pentru comenzi de taxi sau mancare, acest lucru salvandu-te de timp pierdut cu apelurile vocale.Sunt multe carti care au explicat faptul ca trezirea in jurul orei 5 este un miracol pentru gestionarea timpului. Daca nu esti o persoana matinala, atunci incearca sa-ti impui sa iti incepi ziua mai devreme decat in mod normal, spre exemplu, daca de obicei iti pui ceasul sa sune la ora 9, incearca sa o schimbi cu ora 8 sau chiar 7.