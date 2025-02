Trupa Placebo a anuntat ca va concerta in Romania anul acesta. Placebo va urca pe scena in 28 iunie, la Arenele Romane, concertul fiind inclus in turneul "20 years of PLACEBO", organizat la 20 de ani de la lansarea primul album al trupei.

Anuntul a fost facut de Placebo pe pagina de Facebook.

Despre acest turneu, Brian Molko declara, conform Eventim: "Sa zicem doar ca setlistul va cuprinde piese pe care am jurat ca nu o sa le mai cantam vreodata. Fanii au fost foarte rabdatori cu noi din moment ce nu am cantat decat rareori cele mai de success materiale ale noastre, astfel ca am decis sa le oferim ceea ce vor sa auda.

Aniversarea a 20 de ani reprezinta momentul perfect pentru asta. Turneul este dedicat fanilor nostri, dar ...citeste mai departe despre "Placebo concerteaza in Romania la vara" pe Ziare.com

