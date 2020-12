Petrecerile de final de an, motiv de shopping - Ramona Badescu este solutia

Desigur, anul acesta petrecerile sunt mai restranse ca oricand sau chiar numai in familie. Chiar si asa, motivul festiv exista, deci si rochia perfecta trebuie sa existe. Departe de noi, varianta de a lua cu asalt magazinele, online-ul ramane se pare baza. Iar dintre acestea, Ramona Badescu se distinge prin colectiile sale.Brandul nu este unul nou lansat desigur. Reuseste sa isi mentina pozitia pe aceasta nisa prin colectii constant aparute, accesibile si croiuri moderne. Mai ales in vremurile actuale, este mai important ca oricand ca ceea ce o femeie cumpara sa fie versatil, sa ii permita combinatii variate stilistic vorbind si sa fie accesibil.Mai mult decat atat, si in acest sector al productiei de imbracaminte pentru femei, exista nevoia de a mentine interes pentru adaptare la sezon. Asadar, fie si ocazional cumparate, unele produse sunt necesare. In sezonul rece predomina compleurile spre exemplu, stil sport casual. Nici rochii lungi sau scurte nu sunt uitate, mai ales daca acum vorbim despre petrecerile de final de an, momente festive, despre evenimente in familie, sarbatorile ce ii aduna pe toti la masa.Un top al rochiilor accesibile, chic si disponibile exclusiv la ramonabadescu.ro va poate ajuta sa optimizati timpul de cautare a rochiei perfecte. Printre cele mai apreciate si cautate modele, croiuri vorbim despre:In colectia Ramona Badescu o veti gasi sub denumirea Ina. Are o textura lucioasa, specifica acestei tesaturi, iar avantajul aici este vine cu o doza de eleganta. Croiul este unul potrivit pentru siluete diverse, cu umerii la vedere si accent pe gat, rochie plisata si confortabila. Bifeaza se pare cate putin din reperele de stil de actualitate. Spatele gol, scoate in evidenta un atu feminin, intregeste tabloul acestui croi.O astfel de rochie vine in culori vibrante, de la rosu la negru, galben, albastru, marime universala si un pret modic.De data aceasta vorbim despre volane pentru bust, despre rochia lunga, fluida si elastica, ce lasa umerii goi la vedere. In simplitatea sa nu are cum sa nu fie o aparitie de senzatie. Este una din recomandari ale acestui brand producator pentru grupul de domnisoare de onoare, pentru a recrea celebra scena a fetelor imbracate la fel ce insotesc, traditional, mireasa.Pana la un eveniment de acest gen vorbim acum despre rochia pentru evenimentele de final de an. Iar Eliza are toate sansele sa se incadreze. Deloc incarcata, mai degraba simpla, insa eleganta, poate fi comandata online. Dispune de marime universala.Avand in vedere ca petrecerile fastuoase sunt taiate de pe lista, ca vor predomina cele restranse si in familie, tinuta perfecta trebuie sa fie una potrivita contextului. Evitati tinutele extravagante si axati-va pe feminitate. O rochie midi din colectia Ramona Badescu poate fi ceva potrivit.Little black dress spre exemplu, o abordare clasica a elegantei feminine exista aici in varianta mulata si cu maneci transparente, cu crepeu pe picior, decolteu in v sau petrecuta. Oricum ar fi, pune in valoare purtatoarea, are un croi potrivit pentru a scoate in evidenta silueta. Aceasta este disponibila in clasicele marimi XS, S, M si poate fi comandata si livrata in strainatate de asemenea.Moda feminina este mereu surprinzatoare. O demonstreaza si colectiile de la retailerul si producatorul Ramona Badescu. Asa reuseste si sa mentina interesul activ al publicului. Decoperiti aici moda accesibila, fara limite, o varianta placuta de a face shopping, cu livrare oriunde in tara si nu numai. Pe langa tinutele elegante tot aici sunt disponibile seturi, compleuri, salopete, pantaloni sau bluze sau cu alte cuvinte mai tot ce are nevoie orice femeie in garderoba sa.Contact:Arges, Stefanesti, str Cavalerului,nr.52C0751.355.989 / 0762.812.854